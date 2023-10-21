أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21-10-2023 في محلات الصاغة المصرية من أكثر الكلمات الدلالية بحثًا عن المنصات الإلكترونية، والتي تشهد ارتفاع في الأوقية بالبورصة العالمية؛ بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، وذلك بالرغم من صدور بيانات إيجابية تعزز الفيدرالي من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.



أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21-10-2023 في محلات الصاغة

ارتفاعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21-10-2023 في محلات الصاغة بنحو 25 جنيه بالتزامن مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية نحو 3 دولارات مع توقع مزيد من الارتفاعات متأثرًا بالأحداث الفلسطينية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، وذلك بالرغم من صدور بيانات إيجابية ترفع من قيمة الدولار الأمريكي.

سجل جرام الذهب من عيار 21 مستوى 2410 جنيهات، بينما وصلت الأوقية إلى مستوى 1951 دولارًا بالتزامن مع تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والتي من شأنها تحفز الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، في حين توقع تقرير صادر عن بنك جي بي موجان أن الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة بل عن تأخير سداد القروض الاستهلاكية وإفلاس الشركات.

وإليكم أسعار المعدن النفيس بالتفصيل:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2800 جنيه.

الشراء 2771.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2566.75 جنيه.

الشراء 2540.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2450 جنيه.

الشراء 2425 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2100 جنيه.

الشراء 2078.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1633.25 جنيه.

الشراء 1633.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1400 جنيه.

الشراء 1385.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1050 جنيهًا.

الشراء 1039.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 19600 جنيه.

الشراء 19400 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1985$.

الشراء 1983$.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.