الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس ، وسجل عيار ٢١ ارتفاع بنحو ١٠ جنيهات، ومع ارتفاع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر، نرصد  في أخر تحديث للأسعار على المنصات الأساسية المتخصصة في عرض أسعار الذهب بشكل دقيق.

عاجل.. انخفاض عالمى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 18-10-2023

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر 

 

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية حيث يتم حساب المصنعية وفقًا للتاجر.

 

سجل سعر الذهب عيار 24 بيع  2،691 جنيه شراء 2،714 جنيه 

سجل سعر الذهب عيار 22 بيع 2،467 جنيه شراء 2،488 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 بيع 2،355 جنيه شراء 2،375 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 18 بيع 2،019 جنيه شراء 2،036 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 14 بيع 1،570 جنيه شراء 1،583 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 12 بيع 1،346 جنيه شراء 1،357 جنيه

سجل سعر الاونصة بيع 83،703 جنيه شراء 84،414 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب بيع 18،840 جنيه شراء 19،000 جنيه

وصل سعر الكيلو بيع 2،691،429 جنيه شراء 2،714،286 جنيه

سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 قيراط في مصر الآن

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى مصر

أسباب ارتفاع أسعار الذهب 

 

دائمًا ما يشهد سعر الذهب في العالم اجمع وليس مصر فقط ارتفاع ملحوظ في حالة اندلاع أي أزمة وهو ما صرح به الخبراء فوفق ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز إن التصعيد في الشرق الأوسط يدفع بالتأكيد جزءا على الأقل من الطلب نحو الذهب"، وبالفعل منذ اندلاع أحداث غزة ارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار.

 

وشهدت أسعار عقود الذهب الفورية بصعود 0.69% لتصل إلى 1936.38 دولار للأوقية

 

وفي الوقت الحالي يترقب العالم أجمع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الخميس للحصول على إشارات فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

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عاجل.. انخفاض عالمى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 18-10-2023

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عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنية الذهب سعر الاونصة أسباب ارتفاع أسعار الذهب أسعار الذهب

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