الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 قيراط في مصر الآن

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأحد، وخاصة أسعار السبائك حيث ترتبط بأسعار الذهب عيار 24 .

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سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24

بلغ سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 ، حوالي 42.4 ألف جنيه.

أسعار سبائك الذهب

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام حوالي 2646 جنيه، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 6615 جنيه، وسجل سعر سبيكة الذهب 5 كيلوجرام 131 ألف و230 جنيه، وسجل سعر سبيكة الذهب 20 جرام 52 ألف و 920 ألف جنيه، وسعر سبيكة الذهب 100 جرام 264 ألف و600 جنيه، وسجل سعر سبيكة الذهب 500 جرام، مليون و323 ألف جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 21 حوالي 2360 جنيها، وعيار 18 يسجل 2023 جنيها، وعيار 24 يسجل 2679 جنيها، والجنيه الذهب 18880 جنيها.

سعر الذهب عالميًا الآن

فيما سجل سعر الذهب عالميًا اليوم 1933 دولارا، بزيادة قدرها 100 دولار بنسبة 5% خلال أسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع ، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ مارس الماضي مسجلًا 1810 دولار للأونصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب الأحداث الراهنة واستمرار ارتفاع سعر الدولار مما أثر بالتبعية على سعر الذهب، بالإضافة إلى تأثير الحرب في فلسطين، والتأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، التي لازالت تلقي بظلال آثارها السلبية على اقتصادات العالم أجمع، قبل أن تنتهي تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على كبرى الاقتصادات منذ مارس 2020، بعد الإغلاق التام لأغلب الاقتصادات لفترة طويلة، مما أدى إلى ظهور موجة تضخمية، تبعها الموجة التضخمية الناتجة عن آثار الحرب في أوروبا.

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