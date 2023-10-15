الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كمية ضخمة.. "الجمارك" تكشف حجم الذهب المتدفق لمصر بعد مبادرة الحكومة

الذهب
الذهب

أعلن الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حجم الذهب المتدفق إلى مصر بعد مبادرة الذهب بدون جمارك، التي طرحتها الحكومة.

وقال "الشحات" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن مبادرة الذهب بدون جمارك أدخلت لمصر أكثر من 2 طن من الذهب.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الوزراء صدر الأشهر الماضية ليستمر لمدة 6 أشهر وهو قارب على الانتهاء، دخل لمصر كمية كبيرة من الذهب هذه الفترة، وهذا يعتبر احتياطيًا نقديًا ومازالت المبادرة مستمرة، وقد تمتد المدة.

وفي وقت سابق، أعلن مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية، صاحبة حق امتياز واستغلال منجم السكري فى مصر، عن خطة جديدة أكثر طموحًا لمنجم ذهب السكري.

زيادة إنتاج الذهب فى منجم السكري

وقالت سنتامين فى بيان لها، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج الذهب إلى متوسط 506.000 أونصة سنويًا على مدى تسع سنوات، مع تحقيق تكلفة إنتاج متوسطة للأوقية الواحدة بقيمة 922 دولارًا أمريكيًا، مما يضع منجم السكري في مكانة متقدمة على المستوى العالمي من حيث التكلفة.

أسعار الذهب الذهب بدون جمارك مصلحة الجمارك الشحات الغتورى

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. أول تعليق من وزارة الدفاع السورى على استهداف إسرائيل مطار حلب

انخفاض كبير فى سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

كمية ضخمة.. "الجمارك" تكشف حجم الذهب المتدفق لمصر بعد مبادرة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"