كمية ضخمة.. "الجمارك" تكشف حجم الذهب المتدفق لمصر بعد مبادرة الحكومة

أعلن الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حجم الذهب المتدفق إلى مصر بعد مبادرة الذهب بدون جمارك، التي طرحتها الحكومة.

وقال "الشحات" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن مبادرة الذهب بدون جمارك أدخلت لمصر أكثر من 2 طن من الذهب.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الوزراء صدر الأشهر الماضية ليستمر لمدة 6 أشهر وهو قارب على الانتهاء، دخل لمصر كمية كبيرة من الذهب هذه الفترة، وهذا يعتبر احتياطيًا نقديًا ومازالت المبادرة مستمرة، وقد تمتد المدة.

وفي وقت سابق، أعلن مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية، صاحبة حق امتياز واستغلال منجم السكري فى مصر، عن خطة جديدة أكثر طموحًا لمنجم ذهب السكري.

زيادة إنتاج الذهب فى منجم السكري

وقالت سنتامين فى بيان لها، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج الذهب إلى متوسط 506.000 أونصة سنويًا على مدى تسع سنوات، مع تحقيق تكلفة إنتاج متوسطة للأوقية الواحدة بقيمة 922 دولارًا أمريكيًا، مما يضع منجم السكري في مكانة متقدمة على المستوى العالمي من حيث التكلفة.