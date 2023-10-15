الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 خاصة عيار 21 دون مصنعية وهو الأكثر تداولا وبيعا في السوق المصري.


سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في مصر

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في مصر مع العلم بوجود اختلافات في المصنعية من تاجر لأخر.

سجل سعر الذهب عيار 24  بيع 2651 جنيها شراء 2674 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 22  بيع 2430 جنيها شراء 2451 جنيها.
سجل سعر الذهب  عيار 21 بيع 2320 جنيه شراء 2340 جنيها. 
سجل سعر الذهب عيار 18 بيع 1989 جنيها شراء 2006 جنيهات.
سجل سعر الذهب عيار 14  بيع 1547 جنيها شراء 1560 جنيها.
سجل سعر الذهب  عيار 12 بيع 1326 جنيها شراء 1337 جنيها.
سعر الأونصة بيع 82459 جنيها شراء 83170 جنيها.
سعر الجنيه الذهب بيع 18560 جنيها شراء 18720 جنيها. 
سعر الكيلو بيع 2651429 جنيها شراء 2674286 جنيها.

 

سعر سبيكة الذهب عيار 24 في ختام تعاملات الجمعة 13 أكتوبر 2023

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سبب ارتفاع سعر الذهب

في تقرير صادر عن جولد بيليون، المختصة بشؤون الذهب، حللت ارتفاع سعر الذهب وذلك خلال آخر تداولات له أمس بنسبة 3.4% ليربح 64 دولارا للأونصة وهو أكبر ارتفاع ليوم واحد منذ 17 مارس الماضي، وذلك بسبب الحرب الدائرة في الوقت الحالي بين إسرائيل وحماس وتسببت في اندفاع المواطنين من مختلف الدول لشراء الذهب وتخزينه باعتباره الملاذ الآمن وقت الأزمات.

سعر الذهب في معاملاته خلال أغسطس

سعر جرام الذهب  عيار 24 
بيع 2571 جنيهًا
شراء 2594 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2357 جنيها 
شراء 2378 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2250 جنيها 
شراء 2270 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1929 جنيها
شراء 1946 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1500 جنيه 
شراء 1513 جنيها

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100 دولار زيادة فى أسعار الذهب العالمى بنسبة 5.5% خلال أسبوع

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عاجل.. أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر اليوم السبت 14-10-2023

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