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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس  12-10-2023 بدون مصنعية

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر  خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل الدهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات ، فيما سجلت جميع أعيرة الذهب ارتفاع ملحوظ.

 

 ويهتم المواطنون بالبحث عن أسعار الذهب لذا فهو الموضوع الأكثر بحثًا على محرك جوجل وصفحات التواصل الاجتماعي لأهمية المعدن الأصفر للمصريين في مختلف الأمور سواء للشراء من أجل الزينة أم لتخزين وحفظ أموالهم من خلاله. 

 

سعر الذهب اليوم الخميس بدون مصنعية

ينشر موقع الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 12-10-2023 بدون مصنعية في مصر وفق أخر تحديث لسعر السوق مع مراعاة فروق الأسعار من تاجر لأخر.

 

سعر الذهب عيار 24 وصل اليوم الخميس إلى 2،634 جنيه للبيع وللشراء 2،657 جنيه

سعر الذهب عيار 22 وصل اليوم الخميس إلى 2،415 للبيع وللشراء 2،436 جنيه

سعر الذهب عيار 21 وصل اليوم الخميس إلى 2،305 للبيع وللشراء 2،325 جنيه

سعر الذهب عيار 18 وصل اليوم الخميس إلى 1،976 للبيع وللشراء 1،993 جنيه

سعر الذهب عيار 14 وصل اليوم الخميس إلى 1،537 للبيع وللشراء 1،550 جنيه

سعر الذهب عيار 12 وصل اليوم الخميس إلى 1،317 للبيع وللشراء 1،329 جنيه

سعر الاونصة وصل اليوم الخميس إلى 81،926 للبيع وللشراء 82،637 جنيه

سعر الجنيه الذهب وصل اليوم الخميس إلى 18،440 للبيع وللشراء 18،600 جنيه

سعر الكيلو وصل اليوم الخميس إلى 2،634،286 للبيع وللشراء 2،657،143 جنيه

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ارتفاع احتياطي الذهب في مصر 

 

في يوليو الماضي صرح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج أن احتياطي الذهب شهد ارتفاع بقيمة  7.97 مليار دولار ليصبح 125 طنًا بعد أن كان 75 طنًا، خاصة مع وجود 7 مناجم واعدة مثل منجم السكري للذهب لدعم استقرار الأسواق.

 

أضاف أن مبادرة مجلس الوزراء بإلغاء الجمارك على الذهب  ساهمت في إدخال  600 كيلو من الذهب إلى مصر، متمنيًا أن تستمر المبادرة لفترة أطول مع اقتراب انتهاء مدتها في نوفمبر القادم.

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