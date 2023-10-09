توقعات سعر الذهب 2024 في البورصة العالمية ومحلات الصاغة المصرية

تشغل توقعات سعر الذهب 2024 بال الملايين من المواطنين في مختلف دول العالم، وذلك مع التباين في الأسعار سواء في البورصة العلمية أو الأسواق المحلية، وذلك بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وقرارات العمل والبطالة وما إلى ذلك والتي تؤثر على قيمة العملة الأمريكية في الاقتصاد.

توقعات سعر الذهب 2024

لا يمكن لأحد معرفة توقعات سعر الذهب 2024 وذلك بسبب ضباب وغموض السواق المصري حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال الساعات القليلة الماضية بنحو 0.9% في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار العالمية بنسبة 07% خلال تعاملات الأسبوع الماضي وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2525.75 جنيه.

الشراء 2502.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2315.25 جنيه.

الشراء 2294.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2210 جنيه.

الشراء 2190 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1894.25 جنيه.

الشراء 1877.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1473.25 جنيه.

الشراء 1460 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1262.75 جنيه.

الشراء 1251.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 947.25 جنيه.

الشراء 983.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17680 جنيه.

الشراء 17520 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سجل سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1852$.

الشراء 1851$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

اقرأ المزيد

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024