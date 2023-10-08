عيار 21 يتراجع.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء (تحديث لحظي)

سجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد تراجعا طفيفا، حيث تراجع الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري بنحو 5 جنيهات، كما تراجعت باقي أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم للبيع والشراء تحديث لحظى

الذهب عامل كام اليوم؟

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2،480 جنيه، وللشراء 2،491جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 2،273 جنيه، وللشراء 2،284 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 2،170 جنيه، وللشراء 2،180 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1،860 جنيه، وللشراء 1،869 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 1،447 جنيه، وللشراء 1،453 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1،240 جنيه، وللشراء 1،246 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC؟

سعر الجنيه الذهب اليوم من بى تى سي ذهب عيار21 : 19005 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم اسلامى الختم النبوى من وجه ومن الوجه الآخر محمد رسول الله بى تى سعر BTC بلغ 18920 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم من بى تى سى " الرحيم" : 18970 جنيها

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 9485 جنيها .

ما هو الجنيه الذهب BTC؟

الجنيه الذهب BTC هو الأشهر والأكثر تداولًا في مصر والعديد من الدول العربية نظرًا لجودته العالية ودقة العيار والوزن المطابقين للمعايير الرسمية، لذا فهناك اختلاف طفيف بين سعر الجنيه الذهب BTC وين سعر الجنيه الذهب من باقي الشركات.

كم سعر الذهب اليوم بالاردني؟