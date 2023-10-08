السبت 07 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التموين" تحذر من شراء الذهب "أونلاين": "لا يمكن محاسبته"

الدكتور ناجي فرج
الدكتور ناجي فرج

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الذهب اليوم بات سلعة غالية، حيث إن جرام عيار 21 اليوم مُسعر بـ2200 جنيه، محذرًا من شراء الذهب عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

 

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة "CBC"،  أنّ الأسعار سارت مرتفعة جدًا وبالتالي فإن المواطن يقدم على شراء سلعة سعرها مرتفع ويجب أن يقوم بشرائها من توكيلها أو من مكان معتمد ويُعطي فاتورة تفصيلية للرجوع إليه في حال حدوث أي شيء.

 

أما فيما يتعلق بالشراء أونلاين، أكد أنه لا يمكن الرجوع إليه وعادة ما يكون كلامًا غير منطقي بأن يتم شراء ذهب دون مصنعية، مؤكدًا أن الأمر به شيء خاطئ سواء أكانت عيارات غير صحيحة أو غير مطابقة للمواصفات، فالبيع عن طريق الأونلاين لا يمكن محاسبته وهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة.

الذهب من مصر قناة cbc جرام الذهب مصعنية الأونلاين

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