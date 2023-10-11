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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. انخفاض طفيف.. سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الذهب
الذهب

يتسأل المصريون عبر محركات البحث عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في الأسواق ومحلات الصاغة على مدار اليوم، بعد أن  تأثرت البورصات العالمية بتصاعد وتيرة الأحداث بين إسرائيل وغزة، فبدأ ينظر المستثمرون للذهب على أنه ملاذ آمن مما أدى إلى ارتفاع كبير في سعره وقيمته عالميَا فزاد سعر الأونصة بشكل سريع إذ بلغ سعرها 1858 دولار.

 سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا نرصد  التقرير التالي سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، حيث انخفضت الأسعار بشكل طفيف متأثرة بهبوط سعر الأوقية عالمية ببورصة المعادن خلال ثاني جلساتها الأسبوعية مع ضبابية حول سعر الدولار أمام الجنيه وترقب لما ستأوول له الأمور في حرب غزة.

 

انخفاض طفيف في أسعار  الذهب 

ويبدأ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي  في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، بانخفاض نحو خمسة جنيهات ليصل إلى 2275 جنيها للجرام، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2280 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

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جرام الذهب عيار 24 الأربعاء 11 أكتوبر 2023

ولأول مرة خلال الأسبوع الجاري يهبط جرام الذهب عيار 24 مجددا بشكل طفيف، ليبلغ  2605 جنيهات.

 

أيضا تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بانخفاض الاوقية عالميا ليهبط العيار الاكثر مبيعا في مصر ويسجل نحو 2275 جنيها للجرام.

جرام الذهب عيار 18 الأربعاء 11 أكتوبر 2023

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجع مساء التداولات ليسجل العيار الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1951 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

خسائر طفيفه شهدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  بقيمة  40 جنيها من قيمته ويبلغ 18200 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24

وعلي غرار نظيرتها العالمية فقد انخفض سعر سبيكة الذهب عيار 24 بالسوق المحلي الى نحو 80755 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 هبوط على خلفيه تراجع الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.605 مليون جنيه اليوم.

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