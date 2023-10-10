ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

مع بداية يوم جديد يسعى المسلمين بكافة أنحاء الجمهورية يوميا معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث تكثر معدلات البحث من قِبل الالآف من المواطنين عن مواقيت الصلاة وتكون بشكل دوري لكي يؤدوا الفريضة في أوقاتهم الصحيحة، وهناك بعض الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على موعد الصلاة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

وتوفر «الدستور» في هذه السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10- 10- 2023.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في القاهرة

وجاءت مواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، وهي كالآتي:

موعد صلاة الفجر 5:26 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:42

وموعد صلاة العصر 4:02

وموعد صلاة المغرب 6:32 مساءً

موعد صلاة العشاء 7:49 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:31 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر 4:07

وموعد صلاة المغرب 6:36 مساءً

وموعد صلاة العشاء 7:54 مساءً

مواقيت الصلاة بمحافظة قنا اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

موعد صلاة الفجر: 5:22 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:36

موعد صلاة العصر: 3:58

موعد صلاة المغرب: 6:28 مساءً

موعد صلاة العشاء: 7:42 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر 5:21 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:36

موعد صلاة العصر 58: 3

موعد صلاة المغرب 6:28 مساءً

موعد صلاة العشاء 7:41 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

موعد أذان الفجر: 5:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:43

موعد أذان العصر: 4:04

موعد أذان المغرب: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:48 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر بمحافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:41

موعد أذان العصر: 4:02

موعد أذان المغرب: 6:32 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:46 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 5:22 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:38

موعد أذان العصر: 3:58

موعد أذان المغرب: 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:45 مساءً.

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مواقيت الصلاة في العريش اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

موعد أذان الفجر: 5:16 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:32

موعد أذان العصر: 3:51

موعد أذان المغرب: 6:21 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:39 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر: 5:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:44

موعد أذان العصر: 4:03

موعد أذان المغرب: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:51 مساءً.