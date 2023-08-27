فضل الدعاء للمتوفى وأفضل الأدعية المستحبة عند زيارة المقابر

يعتبر فضل الدعاء للمتوفى والتذكر به من الأمور المهمة في الإسلام، فالمؤمن يحرص على أذكار الموتى والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ويعتبر ذلك من أجل القرب من الله والرغبة في رفع درجة الفقيد في الآخرة، ففي السطور التالية نقدم فضل الدعاء للمتوفى، بالإضافة إلي بعض الأدعية المستحبة في هذا الشأن.

فضل الدعاء للمتوفى:

تكفير الذنوب: يعتقد المسلمون أن الدعاء للمتوفى يمكن أن يكون وسيلة لتكفير ذنوبهم وتخفيف عذاب القبر عنهم، فالدعاء للميت يعتبر عطية من المؤمن له، وربما ينتفع منه الميت في عالم البرزخ والقبر.

رفع درجاتهم في الآخرة: يعتقد المسلمون أن الدعاء للمتوفى يمكن أن يساهم في رفع درجاتهم في الآخرة وتحقيق الجنة، فالدعاء الصادق للميت يعتبر من أعظم أشكال البر والإحسان، وقد تكون سببًا في نعيم الميت في الدنيا البرزخية والآخرة.

التواصل بين الأحياء والأموات: يرون المسلمون أن الدعاء للمتوفى يعتبر وسيلة للتواصل بين الأحياء والأموات، حيث يعتقدون أن الميت يستشعر ويستمع إلى دعاء من يذكره ويدعو له بالرحمة والمغفرة، وبهذا يشعرون بالقرب من الميت وعنايتهم به.

أفضل الأدعية المستحبة للمتوفى:

الدعاء بالرحمة والمغفرة: "اللهم اغفر له وارحمه"، "اللهم ارحم فلانا وتجاوز عن سيئاته، وأسكنه فسيح جناتك"، "اللهم اغفر لميتنا وميت المسلمين".

الدعاء بالثبات عند السؤال: "اللهم ثبته عند السؤال"، "اللهم أمتنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين".

الدعاء بالقبول والرضا: "اللهم تقبله في عندك بقبول حسن واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

الدعاء بالنور والإنارة: "اللهم اجعل لنا ولموتانا نورًا يوم القيامة".

الدعاء باللطف والعفو: "اللهم ارفع عنه واعف عنه وتجاوز عن سيئاته وذنوبه".

أفضل الأدعية التي يستحب قولها عند زيارة قبر المتوفى:

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا هو دعاء زيارة قبر الميت، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردده.

اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم، فهذا هو دعاء دخول المقابر مكتوب.

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانية، ولرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنات النعيم يا رب العالمين.