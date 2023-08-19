"رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير".. أفضل أدعية الرزق

أدعية الرزق هي من أهم الأدعية التي يلجأ إليها المسلمون لطلب بركة وزيادة في الرزق والمعيشة الحسنة، فالرزق هو ما يمنحنا الله من النعم والرحمة، ويشمل الطعام والشراب والثياب والمال وجميع ما نحتاجه للعيش بكرامة وسعادة.

وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأدعية التي تعيننا على زيادة الرزق وكسب أرزاق حلال ومباركة، في السطور التالية، نتعرف على بعض أفضل أدعية الرزق التي يمكن أن نتوجه بها إلى الله تعالى.

دعاء سورة الفاتحة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يصلي في أربع ركعات في أوّل النهار ويقرأ في كل ركعة سورة من الفاتحة، ويبتدئ بسورة الحمد الربّ الرّحمن الرّحيم ملك يوم الدين إلى تقضى حاجته من الدنيا والآخرة" (متفق عليه)، فهذا الدعاء يعتبر وسيلة لنيل رضا الله وزيادة في الرزق الحلال.

دعاء النبي يعقوب عليه السلام

يقال إن النبي يعقوب عليه السلام كان يدعو بهذا الدعاء الجميل: "رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير" (القصص: 24)، ويمكننا أن نستخدم هذا الدعاء أيضًا لطلب زيادة في الرزق الحلال والبركة.

دعاء النبي داوود عليه السلام

كان النبي داوود عليه السلام يدعو بهذا الدعاء: "ربّ اغفر لي وهب لي ملكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي" (الصافات: 35)، فنستطيع أن نلتمس من خلال هذا الدعاء الحصول على رزق وسلطان من الله.

دعاء الإمام علي بن أبي طالب:

أشهر أدعية الرزق التي قالها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي: "اللّهمّ اسألك بالإيمان الذي أدركنا به، وباليقين الذي أطمأنّ به قلوبنا، وبالحقّ الذي استنارت به طرقنا، وبالأمانة التي أوكلت إلينا، وبالعفو الذي تراجعنا به، وبالثقة التي علينا، وبالراحة التي تداركنا بها، وبالمرض الذي أبتلينا به، وبالفقر الذي ربّانا به، وبالجوع الذي أيقنا به" (مصباح المتهجد).