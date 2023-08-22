مع بدء الساعات الصباحية حرص المسلمين على ترديد الأذكار والأدعية بشكل مستمر، ويكثر التساؤل عن أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 عبر جوجل، حرصا منهم على التقرب من الله عز وجل.

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.



اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك.



اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.



اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر.



بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم.



اللّهمّ عافني في بدني، اللّهمّ عافني في سمعي، اللّهمّ عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت.

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء

سبحان الله العظيم وبحمده؛ مئة مرّة.

سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ (مئة مرة أو أكثر).

اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ(سبع مرات).

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ (ثلاث مرات).

سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات.

يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت ( ثلاث مرّات).