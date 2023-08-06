"اللهم أخرج كل عين نظرت".. أفضل الأدعية لفك السحر والحسد

تعتبر مسألة السحر والحسد من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في مجتمعنا اليوم، فقد يعاني الناس من آثار سلبية ناتجة عن وجود أشخاص يتجسسون عليهم وينشرون السحر والحسد عليهم، وهذا يؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية وحالتهم النفسية.

ولذلك، فإن البحث عن أفضل الأدعية التي تساعد في فك السحر والحسد يعد ضرورة ملحة للكثيرين، ففي السطور التالية أفضل الأعمال والأدعية المفضلة لفك السحر والحسد.

أفضل الأعمال والأدعية المفضلة لفك السحر والحسد

السحر هو عمل يستخدم الطاقة السلبية والشريرة للتلاعب بالأفراد وتحقيق أهداف شخصية تضر بهم، ومن جهة أخرى، الحسد هو شعور سلبي يشعر به الشخص تجاه نجاح شخص آخر أو ممتلكاته، ويتسبب في إطلاق الطاقات السلبية نحو الشخص المحسود، فهما من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد ويعتبران من أكثر الأسباب الناتجة عن ظروف سلبية وتأثيرات نفسية.

ولحسن الحظ، فإن الإسلام يوفر لنا العديد من الأدعية التي تعتبر وسيلة فعالة للتعامل مع مشاكل السحر والحسد، فهذه الأدعية تعمل على قوة الاعتماد على الله والاستعانة به وتحمل الأمل في تحقيق الغايات والعزائم.

من بين أفضل الأدعية لفك السحر والحسد هو دعاء الاستعاذة، والذي يتمتع بقوة إبعاد الشرور والأذى الذي قد يسببه السحر والحسد، كما يوجد أيضًا دعاء الرقية الشرعية، والذي يعتبر وسيلة فعالة لعلاج السحر والحسد من خلال قراءة آيات من القرآن الكريم والأذكار المشروعة.

اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهَلْكت، وكل نظرة تكررت وما بركت.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهَلْي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظَمتك أن أُغتال من تحتي.