الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

مع إقبال الشباب على الزواج يشغل أذهانهم معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب ارتفاعًا في بداية التعاملات، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2245 جنيهًا للبيع، و2220 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في مصر

وتوفر «الدستور» لمتابعيها خلال هذه الأيام معرفة كافة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

ارتفع سعر الذهب عيار 24 الآن ليصل إلى مستوى 2565.75 جنيهًا للبيع، و2537.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

وصعد سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة عند مستوى 2352 جنيهًا للبيع، و2325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في مصر نحو 2245 جنيهًا للبيع، و2220 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

وزاد سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر بداية تعاملات اليوم عند مستوى بقيمة 1924.25 جنيه للبيع، و1902.75 جنيه للشراء.

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سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

ووصل سعر الذهب عيار 14 بداية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر قيمة 1496.75 جنيه للبيع، و1480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

وعن سعر الذهب عيار 12، فسجل اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر نحو 1282.75 جنيه للبيع، و1268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

وبلغ سعر الذهب عيار 9 نحو مبلغ 962.25 جنيه للبيع، وقيمة 951.5 جنيه للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم 

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر بداية التعاملات مبلغ 17960 جنيهًا للبيع، و17760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

وارتفت سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 عند مستوى مبلغ 1863 دولارًا للبيع، وقيمة 1862 دولارًا للشراء.

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