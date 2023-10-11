الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| التطورات في غزة وأسعار الذهب وحالة الطقس

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع الشهداء لـ950 وإصابة 5000 منذ بدء القصف على غزة

أعلنت وزارة  الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء لـ950 وإصابة 5000 منذ بدء القصف على قطاع غزة.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

توضح الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث يسود طقس لطيف في بداية الليل، وسيتحوّل إلى برودة نسبية في نهايته في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وسيكون معتدلًا في الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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انخفاض طفيف.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

يتساءل المصريون عبر محركات البحث عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في الأسواق ومحلات الصاغة على مدار اليوم، بعد أن  تأثرت البورصات العالمية بتصاعد وتيرة الأحداث بين إسرائيل وغزة، فبدأ ينظر المستثمرون للذهب على أنه ملاذ آمن مما أدى إلى ارتفاع كبير في سعره وقيمته عالميَا فزاد سعر الأونصة بشكل سريع إذ بلغ سعرها 1858 دولار.

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%70 إشغالات فنادق شرم الشيخ والأسواق الأوروبية تتدفق عليها

قال رامي رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن متوسط الإشغالات الفندقية بشرم الشيخ يصل حاليا إلى نحو 70%، موضحا أنه لا يمكن التكهن حاليا بتداعيات وتأثير التوترات والاشتباكات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حركة السياحة الوافدة، فالقطاع السياحى قطاع حساس للغاية ويتأثر بالمجريات التى تحدث بالمنطقة.

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الآثار: افتتاح مركز زوار الإمام الشافعى سيعطى تجربة مختلفة للزائرين

قال دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن مركز زوار الإمام الشافعي يعد مشروعًا نوعيًا جديدًا يتيح لزائري القبة الضريحية للإمام الشافعي التعرف على تاريخ القبة وصفاتها الأثرية والمعمارية، والمجموعة الأثرية للإمام الشافعي بصفة عامة، بالإضافة إلى اكتشاف الهندسة المعمارية الفريدة للضريح من خلال عرض المكتشفات التي تم العثور عليها أثناء مشروع الترميم، والورش التفاعلية لسرد قصة المكان وسيرة الإمام الشافعي، والقرافة الصغرى وما بها من أضرحة وقباب للصحابة والصالحين.

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وزير السياحة: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لاستعادة الوجه الحضارى للقاهرة

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بمدينة القاهرة، وتنفذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.

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الهلال الأحمر: تنسيق مستمر على مدار الساعة لمساعدة الشعب الفلسطينى

خصصت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددًا من الأرقام لتلقي التبرعات لمساعدة الأسر بقطاع غزة.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتجهيز وتسليم حزم من المساعدات العاجلة لتخفيف وطأة الأحداث على أهالينا بقطاع غزة.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية الأرصاد الجوية حالة الطقس سعر جرام الذهب جرام الذهب في مصر

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