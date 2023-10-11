"الصحة الفلسطينية": ارتفاع الشهداء لـ950 وإصابة 5000 منذ بدء القصف على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء لـ950 وإصابة 5000 منذ بدء القصف على قطاع غزة، وذلك بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

اعتقال 18 مواطنًا في الخليل

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنًا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد مداهمة بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت كل من محمود خالد فرج الله، وعمر طالب النطاح، ومحمد فهد الوهادين، ومن مدينة الخليل اعتقلت عضو المجلس البلدي عمر القواسمة "59 عامًا".

كما اعتقلت قصي ولؤي عمرو، ويوسف أبوتركي، وعوني الرجبي، ضرار الفاخوري، وقاسم حجازي أبوحسين، ومحمد عبدالحي أبوداوود، ومن بلدة يطا اعتقلت إبراهيم عيسى أبوصبحة.