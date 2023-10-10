الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا القصف الإسرئيلى إلى 900 شهيد

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرئيلي إلى 900 وإصابة 4500، بينهم 260 طفلًا و230 امرأة.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص وإرسال موجات من الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المكتظة، حيث هدد الجيش بفرض "حصار كامل" على القطاع المكتظ بالسكان.

وقال السفير جلعاد إردان، مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، إن عدد الرهائن المحتجزين في غزة يتراوح بين 100 و150 شخصًا.

وقالت حماس إنها تحتجز أكثر من 100 أسير، من بينهم ضباط في الجيش الإسرائيلي، ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في إسرائيل، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، كما توفي 830 شخصًا في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، منذ اندلاع الصراع يوم السبت.

وتوفي جندي إسرائيلي أمريكي أثناء محاولته مساعدة الآخرين، حسبما قالت والدته لشبكة CNN.

وقُتل الإسرائيلي الأمريكي روي وايزر خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم السبت، حسبما قالت والدته ناعومي فايفر وايزر لشبكة CNN.