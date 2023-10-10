الحكومة الفلسطينية: كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، بفتح ممرات آمنة لتسهيل وصول المساعدات الغذائية والطبية، مؤكدًا أن هناك كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة.

وكشف عن رفض إسرائيل طلب إدخال مواد غذائية وطبية عاجلة لقطاع غزة، حسبما نقلته "سكاي نيوز".

الأردن يؤكد على ضرورة إرسال المساعدات

فيما بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليبو لازاريني، اليوم، الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأكد "الصفدي" ضرورة حماية المدنيين الذي تدين القوانين الدولية قتلهم واستهدافهم في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لوقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة واللذين ستنعكس تداعياتهما على المنطقة برمتها.

وأشار إلى أن الأردن، بدأ تجهيز المساعدات لإرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق تنفيذًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع ⁧‫غزة‬⁩، بالتنسيق الكامل والمسبق مع مصر، وبتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.



جهود مصرية لإنهاء التصعيد

فيما قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من زبيجنيو راو، وزير خارجية جمهورية بولندا، اتصالًا بالتطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.

وكشف السفير أبوزيد، عن أن محادثات الوزيرين تركزت على سبل خفض التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.