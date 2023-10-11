الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس
الطقس

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

توضح الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث يسود طقس لطيف في بداية الليل، وسيتحوّل إلى برودة نسبية في نهايته في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وسيكون معتدلًا في الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فيما تتميز حالة البحر المتوسط بالاعتدال، ويرتفع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويرتفع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

txt

شبورة مائية وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

txt

أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 30 22

دمنهور 29 21

وادي النطرون 31 22

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 32 21

عاجل.. حالة الطقس اليوم الإثنين 9-10-2023 وأماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة فى المحافظات

العريش 28 22

رفح 27 21

رأس سدر 33 22

نخل 30 17

كاترين 26 16

الطور 29 21

طابا 31 24

شرم الشيخ 33 26

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 26 20

السلوم 25 18

سيوة 29 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 33 25

سفاجا 33 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 34 25

حلايب 32 26

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 30 20

بني سويف 31 20

المنيا 31 20

أسيوط 32 20

سوهاج 34 21

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 36 25

الوادي الجديد 37 22

أبوسمبل 37 25


اقرأ أيضا:

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم (فيديو)

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة جنوب سيناء أمطار خفيفة درجات الحرارة المتوقعة محافظات

الأكثر قراءة

عاجل.. الاحتلال يشن غارات على أكثر من 70 هدفا فى حى التفاح بقطاع غزة

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

عاجل.. البنتاجون: لا دليل على ضلوع إيران فى هجمات حماس على إسرائيل

حب الدين: الاتحاد السوفيتى كان يتعمد منح مصر أسلحة قديمة وقطع غيار ناقصة

الباز يكشف لماذا رفض أبو مازن خطة مرسى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: تشريد أكثر من 263 ألف من سكان قطاع غزة منذ بدء ضربات الاحتلال

عاجل.. الاحتلال يشن غارات على أكثر من 70 هدفا فى حى التفاح بقطاع غزة

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ