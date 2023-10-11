عاجل.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

توضح الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث يسود طقس لطيف في بداية الليل، وسيتحوّل إلى برودة نسبية في نهايته في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وسيكون معتدلًا في الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فيما تتميز حالة البحر المتوسط بالاعتدال، ويرتفع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويرتفع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 30 22

دمنهور 29 21

وادي النطرون 31 22

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 32 21

العريش 28 22

رفح 27 21

رأس سدر 33 22

نخل 30 17

كاترين 26 16

الطور 29 21

طابا 31 24

شرم الشيخ 33 26

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 26 20

السلوم 25 18

سيوة 29 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 33 25

سفاجا 33 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 34 25

حلايب 32 26

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 30 20

بني سويف 31 20

المنيا 31 20

أسيوط 32 20

سوهاج 34 21

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 36 25

الوادي الجديد 37 22

أبوسمبل 37 25



اقرأ أيضا:

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم (فيديو)