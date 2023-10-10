الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم (فيديو)

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا أمس فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وكانت رعدية أحيانًا في بعض الأماكن.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه متوقع اليوم استمرار فرص سقوط الأمطار، لكن ستنحصر في المناطق الشمالية، ستكون ما بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وبعض المناطق في وسط سيناء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أننا ما زلنا نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحرارة، وحجب جزء من أشعة الشمس.


درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة مازالت حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتابعت: نشهد أجواء خريفية تمامًا ومائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد فرص سقوط الأمطار مدار اليوم استمرار فرص الدكتورة منار غانم ضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

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