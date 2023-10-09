الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شبورة مائية وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أمطار
أمطار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 30  درجة مئوية، اليوم، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومن المتوقع ايضًا سقوط أمطار  خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى

وأشارت الهيئة العامة للارصاد الجوية إلى أن الأمطار تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

ولفتت أنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تحرك الغطاء السحابي شرق البلاد لتكون أكثر المناطق تعرضًا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة هي السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد،قد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرةالكبرى.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 27 درجة مئوية. 

جنوب سيناء 36 درجة مئوية. 

شمال الصعيد 32 درجة مئوية

جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

عاجل.. حالة الطقس اليوم الإثنين 9-10-2023 وأماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة فى المحافظات

الشبورة المائية

ومن المقرر تسود الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة.

كما تسود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يسود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

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