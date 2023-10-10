الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: تنسيق مستمر على مدار الساعة لمساعدة الشعب الفلسطينى

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

خصصت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددًا من الأرقام لتلقي التبرعات لمساعدة الأسر بقطاع غزة.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتجهيز وتسليم حزم من المساعدات العاجلة لتخفيف وطأة الأحداث على أهالينا بقطاع غزة.

وأوضحت أنه يتم التبرع أونلاين: من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation أو الاتصال بـ15322 أو من خلال إرسال رسالة نصية على رقم 9770 تتم فيها كتابة كلمة فلسطين. 

وأشارت إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصري، سلمت نظيرتها في فلسطين، مجموعة من المساعدات الطبية الطارئة، استجابة منها لتداعيات الأحداث الراهنة بقطاع غزة.

الهلال الأحمر المصرى يسلم نظيره الفلسطينى مجموعة من المساعدات الطبية

وأعلنت عن التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة للوقوف على الأحداث الجارية بالقطاع، حيث تم تسليم المساعدات عبر معبر رفح البري بحضور ممثلي  الهلال الأحمر الفلسطيني كدفعة أولى من حزم المساعدات المقدمة لهم.

النكبات والكوارث

كما أوضحت أنه عند وقوع النكبات والكوارث، يمد الهلال الأحمر المصري يد العون لدول العالم باعتباره عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ يحرص الهلال في حدود إمكاناته على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ووكالة غوث اللاجئين، وغيرها.

وأكدت الجمعية أنه خلال السنوات العشر الماضية، قدم الهلال الأحمر المصري معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، كما أقام منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث ومنها فلسطين وسوريا واليمن وغيرها.

التبرعات الهلال الأحمر المصري الفلسطينى المساعدات غزة

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