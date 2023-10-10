الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر المصرى يسلم نظيره الفلسطينى مجموعة من المساعدات الطبية

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

سلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، نظيرتها في فلسطين، مجموعة من المساعدات الطبية الطارئة، وذلك استجابة منها لتداعيات الأحداث الراهنة بقطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقعها الإلكتروني، عن التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة للتنسيق والوقوف على الأحداث الجارية بالقطاع، حيث تم تسليم المساعدات عبر معبر رفح البري بحضور ممثلي  الهلال الأحمر الفلسطيني كدفعة أولى من حزم المساعدات المقدمة لهم.

الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة

ويعمل الهلال الأحمر المصري في هذا المجال على توفير الموارد البشرية عبر التطوع والتدريب من جهة، والموارد المادية، والتي يأتي على رأسها مواد الإغاثة ووسائل النقل والاتصالات والمخازن من جهة أخرى، بهدف مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، خاصة في مجالات الإغاثة والصحة العامة والمجتمعية.

وأكدت الهلال الأحمر مد يد العون لدول العالم باعتباره عضوا في الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر عند وقوع النكبات والكوارث بهدف مساعدة الشعوب المنكوبة.

الهلال الأحمر الفلسطينى: مؤمنون بدعم أمتنا العربية ونتوقع الكثير بزعامة مصر

الكوارث المحتملة

ويضع الهلال الأحمر المصري خطة تفصيلية لمواجهة الكوارث تستهدف الكوارث المحتملة، والأماكن الأكثر عُرْضَةٌ لها، حيث يتمتع بعضوية اللجنة العليا للدفاع المدني واللجان الفرعية بالمحافظات فإن الخطة الموضوعة لا بد أن تتماشى مع الخطة العامة للدولة.

لهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر الفلسطيني إعصار دانيال الشعب الليبي الازمات الطارئة الكوارث الطبيعية الشعوب المنكوبة

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: حقوق الإنسان عملية ديناميكية تختلف عبر العصور والثقافات

برنامج فرصة يسلم عدد عن المشروعات فى مختلف المحافظات لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وزيرة التضامن: ملف الأطفال الأولى بالرعاية على رأس أولويات الدولة

وزيرة التضامن تفتتح المرحلة الثانية لتطوير مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج

القباج: "هنوصلك" تنطلق للوصول لذوى الإعاقة كجزء أصيل من نسيج الوطن

الهلال الأحمر تعلن عن عدد من الوظائف.. تعرف على الشروط

علاج الإدمان: الهيروين يحتل المرتبة الأولى لأكثر أنواع المخدرات

وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ131 ألف مريض إدمان

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة