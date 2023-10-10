الهلال الأحمر المصرى يسلم نظيره الفلسطينى مجموعة من المساعدات الطبية

سلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، نظيرتها في فلسطين، مجموعة من المساعدات الطبية الطارئة، وذلك استجابة منها لتداعيات الأحداث الراهنة بقطاع غزة.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقعها الإلكتروني، عن التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة للتنسيق والوقوف على الأحداث الجارية بالقطاع، حيث تم تسليم المساعدات عبر معبر رفح البري بحضور ممثلي الهلال الأحمر الفلسطيني كدفعة أولى من حزم المساعدات المقدمة لهم.

الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة

ويعمل الهلال الأحمر المصري في هذا المجال على توفير الموارد البشرية عبر التطوع والتدريب من جهة، والموارد المادية، والتي يأتي على رأسها مواد الإغاثة ووسائل النقل والاتصالات والمخازن من جهة أخرى، بهدف مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، خاصة في مجالات الإغاثة والصحة العامة والمجتمعية.

وأكدت الهلال الأحمر مد يد العون لدول العالم باعتباره عضوا في الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر عند وقوع النكبات والكوارث بهدف مساعدة الشعوب المنكوبة.

الكوارث المحتملة

ويضع الهلال الأحمر المصري خطة تفصيلية لمواجهة الكوارث تستهدف الكوارث المحتملة، والأماكن الأكثر عُرْضَةٌ لها، حيث يتمتع بعضوية اللجنة العليا للدفاع المدني واللجان الفرعية بالمحافظات فإن الخطة الموضوعة لا بد أن تتماشى مع الخطة العامة للدولة.