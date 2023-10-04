"الهلال الأحمر" يعد خطة للاخلاء لمواجهة الكوارث والحرائق

أكدت جمعية الهلال الاحمر المصري أن خطة الإخلاء تُعد الطريقة الأسلم للنجاة وتقليل خطر الإصابة الناجم عن الحوادث الخطِرة لاسيما الحرائق والزلازل.

أشارت الهلال الاحمر عبر موقعها الالكتروني، الى ان الخطة تشمل تدريب العاملين بالمدرسة والطلبة على خطة الإخلاء وكيفية تنفيذها بشكل صحيح وآمن.

أضافت أنه تم تقييم مصادر الخطر والجاهزية للطوارئ بعدد 160 مدرسة مجتمعية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط والإسكندرية؛ بهدف الحرص على كفاءة العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلبة في جميع المدارس، وذلك في إطار تعاون جمعية الهلال الأحمر المصري وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، من أجل تدريب الأطفال (طلبة المدارس المجتمعية) من خلال برنامج "صحة وسلامة".

يضع الهلال الأحمر المصري خطة تفصيلية لمواجهة الكوارث تعتمد على نوع الكوارث المحتملة، والأماكن الأكثر عُرْضَةٌ لحدوث الكوارث، والامكانات والقدرات المتوافرة، ولما كان دور الهلال مكملا لدور الدولة حيث يتمتع بعضوية اللجنة العليا للدفاع المدني واللجان الفرعية بالمحافظات فإن الخطة الموضوعة لابد أن تتماشى مع الخطة العامة للدولة.

مواجهة الكوارث

ولتحقيق أفضل نتائج ممكنة يسترشد الهلال الأحمر المصري ببعض المعدلات والخطط الموجودة ببعض البرامج الدولية للعمل في مواجهة الكوارث مثل: برامج التأهب للكوارث وقياس مواطن الضعف والقدرات، ومدونة السلوك والبرامج المعنية بإدارة الكوارث ومعالجة الصدمات، إضافة إلى إجراء محاكاة لوقوع الكوارث لوضع الأفراد في حالة تشبه حدوث الكارثة والتعرف على النقاط التي تحتاج للمعالجة لرفع مستوى الأداء.

ويساهم الهلال الاحمر المصري بصفته عضوًا في الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر في تقديم المساعدات الانسانية في حالات الكوارث على مستوى العالم، وذلك طبقًا للنداءات التي ترد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويتم تنفيذ ذلك من خلال مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر- الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر- الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر)، كما يتعاون الهلال مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاصة في مناطق النزاعات المسلحة.