الهلال الأحمر ينظم تدريباً لـ40 شخصاً من 5 دول

نظّم الهلال الأحمر المصري تدريباً بعنوان "ريادة أعمال متقدم" على مدار 7 أيام، وذلك ضمن مشروع تقديم الخدمات الصحية للجميع ودعم المجتمع.

يهدف التدريب إلى تقديم فرص للسيدات والرجال بمختلف جنسياتهم ومراحلهم العمرية حتى يكون لديهم القدرة على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، بالإضافة إلى تطوير مهارات ابتكاراتهم وتخطيطهم فى إدارة المخاطر وكذلك إكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة حتى يصبحوا رواد أعمال ناجحين.

وضمّ التدريب 40 شخصاً من مختلف الجنسيات (مصر – السودان- فلسطين -إرتيريا - سوريا )، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع الصحة للجميع بالتعاون مع الصليب الأحمر الألماني والصليب الأحمر السويسري وبدعم مادي من الاتحاد الأوروبي.

كما قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بتنفيذ تدريب على الإسعاف الأولى النفسي بحضور 20 من القادة المجتمعيين من جنسيات ومناطق مختلفة فى ضوء الدور الذي يلعبه لنشر الوعى وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعى بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.

واحتوى التدريب على موضوعات مثل مهارات الاسعاف الاولى النفسي والاعتبارات القائمة عند تقديم الخدمة للمتضررين من الكوارث وردود الأفعال فى الأزمات والرعاية الذاتية ومبادىء عدم الايذاء.

ويضع الهلال الأحمر المصري خطة تفصيلية لمواجهة الكوارث تعتمد على نوع الكوارث المحتملة، والأماكن الأكثر عُرْضَةٌ لحدوث الكوارث، والامكانات والقدرات المتوافرة، ولما كان دور الهلال مكملا لدور الدولة حيث يتمتع بعضوية اللجنة العليا للدفاع المدني واللجان الفرعية بالمحافظات فإن الخطة الموضوعة لابد أن تتماشى مع الخطة العامة للدولة.

مواجهة الكوارث

ولتحقيق أفضل نتائج ممكنة يسترشد الهلال الأحمر المصري ببعض المعدلات والخطط الموجودة ببعض البرامج الدولية للعمل في مواجهة الكوارث مثل: برامج التأهب للكوارث وقياس مواطن الضعف والقدرات، ومدونة السلوك وبرامج "Sphere" المعنية بإدارة الكوارث ومعالجة الصدمات، بالإضافة إلى إجراء محاكاة لوقوع الكوارث لوضع الأفراد في حالة تشبه حدوث الكارثة والتعرف على النقاط التي تحتاج للمعالجة لرفع مستوى الأداء.