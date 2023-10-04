الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر ينظم تدريباً لـ40 شخصاً من 5 دول

التدريب
التدريب

نظّم الهلال الأحمر المصري تدريباً بعنوان "ريادة أعمال متقدم" على مدار 7 أيام، وذلك ضمن مشروع تقديم الخدمات الصحية للجميع ودعم المجتمع.

يهدف التدريب إلى تقديم فرص للسيدات والرجال بمختلف جنسياتهم ومراحلهم العمرية حتى يكون لديهم القدرة على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، بالإضافة إلى تطوير مهارات ابتكاراتهم وتخطيطهم فى إدارة المخاطر وكذلك إكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة حتى يصبحوا رواد أعمال ناجحين.

وضمّ التدريب 40 شخصاً من مختلف الجنسيات (مصر – السودان- فلسطين -إرتيريا  - سوريا )، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع الصحة للجميع بالتعاون مع الصليب الأحمر الألماني والصليب الأحمر السويسري وبدعم مادي من الاتحاد الأوروبي.

كما قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بتنفيذ تدريب على الإسعاف الأولى النفسي بحضور 20 من القادة المجتمعيين من جنسيات ومناطق مختلفة فى ضوء الدور الذي يلعبه لنشر الوعى وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعى بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.

واحتوى التدريب على موضوعات مثل مهارات الاسعاف الاولى النفسي والاعتبارات القائمة عند تقديم الخدمة للمتضررين من الكوارث وردود الأفعال فى الأزمات والرعاية الذاتية ومبادىء عدم الايذاء.

"الهلال الأحمر" يقدم دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للاجئين والمهاجرين

ويضع الهلال الأحمر المصري خطة تفصيلية لمواجهة الكوارث تعتمد على نوع الكوارث المحتملة، والأماكن الأكثر عُرْضَةٌ لحدوث الكوارث، والامكانات والقدرات المتوافرة، ولما كان دور الهلال مكملا لدور الدولة حيث يتمتع بعضوية اللجنة العليا للدفاع المدني واللجان الفرعية بالمحافظات فإن الخطة الموضوعة لابد أن تتماشى مع الخطة العامة للدولة.

مواجهة الكوارث

ولتحقيق أفضل نتائج ممكنة يسترشد الهلال الأحمر المصري ببعض المعدلات والخطط الموجودة ببعض البرامج الدولية للعمل في مواجهة الكوارث مثل: برامج التأهب للكوارث وقياس مواطن الضعف والقدرات، ومدونة السلوك وبرامج "Sphere" المعنية بإدارة الكوارث ومعالجة الصدمات، بالإضافة إلى إجراء محاكاة لوقوع الكوارث لوضع الأفراد في حالة تشبه حدوث الكارثة والتعرف على النقاط التي تحتاج للمعالجة لرفع مستوى الأداء.

الهلال الأحمر المجتمع الصليب الأحمر السويسري المخاطر الدعم النفسي اللاجئين المهاجرين

مواد متعلقة

علاج الإدمان يشارك فى المسابقة الإقليمية "شارك بالتأثير" لدعم المبادرات الشبابية

توصيل المعاشات للمنازل مجانًا.. جهود "التضامن" لدعم المسنين وكبار السن

اتحاد الجمعيات يشكر الرئيس السيسى على استجابته لإرادة الشعب وترشحه لمدة رئاسية جديدة

لليوم الثاني.. "التضامن" تواصل صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

"الهلال الأحمر" يقدم دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للاجئين والمهاجرين

التموين: صرف السلع مستمر طوال أيام الشهر بشكل طبيعى

الهلال الأحمر ينشر بعض النصائح والإرشادات للتعامل مع المسنين وكبار السن

"بيوت التطوع" تستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار تعاطي المخدرات

الأكثر قراءة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

كيف حافظت الدولة على استقرار إمدادات الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية؟

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

أعلام مصر وصور السيسى تتصدر المشهد أمام الشهر العقارى فى دمياط

بعد الخسارة أمام جالطة سراى.. رقم سلبى لم يحدث منذ 37 عامًا لليونايتد

"بناءً على تعديل أقره في يناير".. القصة الكاملة للإطاحة التاريخية بـ"مكارثي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

منذ تكوينها حتى انتصار أكتوبر.! (تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام!)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال