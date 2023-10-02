الهلال الأحمر ينشر بعض النصائح والإرشادات للتعامل مع المسنين وكبار السن

نشر الهلال الأحمر المصري، عددًا من النصائح والإرشادات للتعامل مع المسنين وكبار السن.

وأكد الهلال الأحمر، عبر موقعه الإلكتروني، أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، لا بد من التعامل مع المسن بظروف خاصة وهي:

- ضرورة احترام حقه وتقديره وإكرامه وحسن الخطاب معه.

-مراعاة نفسيته وتقلبات مزاجه.

-حقه في المأكل والمشرب المناسب والكافي له وحقه في الملبس اللائق به.

-حقه في المسكن والمأوى اللائق به، ورعايته في الرعاية الصحية والتداوي.

-حقه في المحافظة عليه من الأخطار وكف الأذى عنه.

-الحفاظ على كرامته وعدم إيذائه ولا حتى بالكلمة، الحفاظ على دمه فلا يُعتدى عليه بالضرب ولا بالقتل.

- تقديمه في كل شيء بما في ذلك المجالس والمرافق والخدمات العامة والإفساح له، والقيام إليه، وحسن استقباله حال قدومه.

-الاستماع له إذا تكلم وتقديمه في الحديث على غيره.

-حقه في إنزاله المكانة اللائقة به وإكرامه.

-عدم فعل ما يثقل عليه كإطالة صلاة الجماعة حال وجوده.

-حقه في الاستئذان حين الدخول عليه والاستئناس به.

-الاستفادة من خبرته واستقباله بالبشر والابتسامة.

-مساعدته إن احتاج لمساعدة حال قيامه أو قعوده أو جلوسه ونحو ذلك قبل أن يطلب ذلك منك.

-المحافظة على أمواله وعدم الاعتداء عليها ويدخل في ذلك إقراره بحق مالي على نفسه الشرعي اللقطة بشروطه.

-الإنفاق عليه إن كان غير قادر على الإنفاق على نفسه.

-حقه في التملك.

-تصرفه فيما يملك بالبيع أو الشراء أو الصدقة أو الهبة أو الشركة أو التوكيل أو الإعارة إلخ.

-حقه في أن يؤجر نفسه إن كان قادرًا على ذلك أو يؤجر غيره لمنفعة نفسه أو غيره.

-حقه في الشفعة والميراث.