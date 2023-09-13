الهلال الأحمر الليبي لـ"الدستور": الوضع كارثي

قالت ناجية اعوينة عضو جمعية الهلال الأحمر الليبي، إن الوضع في ليبيا كارثي جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد مخلفا آلاف القتلى والمصابين، مشيدة بدور مصر في دعمهم لمواجهة الأزمة.

وأوضحت اعوينة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طبيعة الأوضاع والإنقاذ في المنطقة الشرقية وخاصة في مدينة درنة مستمرة، وهناك جهد كبير يبذل لانقاذ الضحايا سواء كانت من الجانب المحلي أو الدولي.

وقالت عضو جمعية الهلال الأحمر الليبي إن الدعم وصل لليبيا من مصر ومن تركيا والجزائر والأردن والإمارات، بالإضافة للاطقم الوطنية الموجودة التي تحاول أن تنقذ الناس من تحت الأنقاض ومن المنازل.

وأشار اعوينة إلى أن عدد ضحايا السيول حتى اللحظة بلغ خمسة آلاف وثلاثمائة شخص معظمهم توفوا تحت الأنقاض فيما بلغ عدد الضحايا المصريين حتى الآن ١٤٥ حالة وهذا احصائيات غير دقيقة لأن الأعداد قابلة للزيادة.

مصر قدمت الكثير من الدعم

وأضافت عضو جمعية الهلال الأحمر الليبي أن مصر قدمت دعما مهما لليبيا وفتحت جسر جوي بينها وبين ليبيا مؤكدة أن مصر مستمرة في الدعم.

وأضاف “طوال تاريخنا ونحن ومصر أشقاء وداعمة لنا وبارك الله في الحكومة المصرية والشعب المصري وإن شاء جهود الإنقاذ المبذولة من الشقيقة مصر والدول الأخري وحتي المجتمع المحلي الليبي الذي هب من أقصى الغرب وأقصى الجنوب لمساعدة الشرق الليبي متواجدين لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بفتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي إلى ليبيا، مع إيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمقاتلين والمصابين.

نقل جثامين الضحايا المصريين من ليبيا

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، أمس، نقل 145 جثة لمصريين قضوا في الفيضانات والسيول التي جاءت مع العاصفة دانيال التي ضربت مدنا في شرق البلاد.

وقالت الإدارة في بيان عبر "فيسبوك" إن 145 جثمانا لمصريين وصلت إلى مشرحة طبرق لتغسيلها والبدء في إرسالها لذويها، مضيفة في بيان لاحق أن جميع الوفيات تم ترحيلها إلى مصر.