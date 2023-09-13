"الأرصاد الليبى": استقرار الأحوال الجوية فى ليبيا الأيام المقبلة

قال مدير التنبؤات الجوية بمركز الأرصاد بطرابلس الليبية، محمد الشامس، إن المأساة التي تعاني منها ليبيا الآن كبيرة، وما زالت الأرقام مفاجئة من حينٍ لآخر بارتفاع حصيلة الوفيات، حيث أصبح التغير المناخي صعبًا، ويجب الاستعداد وتغير الاستراتيجيات الدولية لدواعي السلامة.

وأضاف، لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه يجب الاستعداد للمستقبل لاحتواء الوضع والتأقلم على الأوضاع الجديدة التي فرضها تغير المناخ، وذلك ما أوصت به الأمم المتحدة في آخر بيان لها، منوهًا بأن الأمطار غيَّرت من خريطة وشكل العالم أجمع حتى أصبحت في البحار المغلقة مثل البحر الأبيض المتوسط من أعاصير وظواهر شاذة نعاني منها الآن، مما تؤثر سلبًا على أمن المواطن والخريطة الجغرافية للبلاد.

استقرار الأحوال الجوية في ليبيا

وأكد الشامس أن هناك حالة من استقرار الأحوال الجوية في ليبيا بالكامل على مدار 10 أيام مقبلة، مناشدًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الأعاصير والعواصف في ليبيا.