"الهلال الأحمر" تكشف طرق التعامل مع الحروق الكيماوية والكهربائية

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري عددًا من النصائح والإسعافات الأولية في حالات الحروق الناتجة عن المواد الكيماوية.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حالة التعرض للحروق لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية:

- استدعاء الإسعاف أو الاتصال بمركز السموم.

- إذا كانت الحروق ناتجة عن مواد جافة كيماوية لا بد من إزالتها أولًا حتى لا يصاب جزء آخر.

- اغسل مكان الإصابة بكميات كبيرة من المياه مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

- في حالة إصابة العين تغسل بالماء جيدًا، غط الحروق بشاش فازلين إن وجد أو غيار نظيف.

-الإسعافات الأولية في حالات الحروق.

وأشارت إلى أن الإصابة تحدث عندما يتعرض الجسم لمؤثر خارجي مثل:

-اللهب.

-السوائل الساخنة.

-الصعق الكهربائي.

-المواد الكيماوية.

الإسعافات الأولية في حالات الحروق

-قم باستدعاء الإسعاف على رقم 123.

-إذا كانت ملابس المصاب مشتعلة بالنيران ضع المصاب على الأرض وحاول إطفاءه.

-قم بتبريد الأجزاء المحترقة في جسم المصاب بالماء الجاري لمدة لا تزيد على 40 دقيقة.

- غط المصاب بغضاء نظيف منعًا للتلوث والحفاظ على درجة حرارة جسمه.

- قم بملاحظة العلامات الحيوية للمصاب.

- راقب أعراض الصدمة حتى وصول الإسعاف.

الإسعافات الأولية في حالات الحروق الكهربائية

يتم فصل التيار الكهربائى وفحص العلامات الحيوية للمصاب.

قم بتبريد أماكن الحروق الكهربائية بالماء الجارى لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى وصول الإسعاف.

لا تنزع أى شىء ملتصق بالجزء المحترق.

استمر فى ملاحظة العلامات الحيوية للمصاب.

لا تضع أي زيوت على الجزء المحترق.

لا تضع ثلجًا أو ماءً مثلجًا فى التبريد فوق الحروق مباشرة.

لا تقم بفتح الفقاعات الناتجة عن الحرق.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن فروع جمعية الهلال الأحمر المصري تغطي محافظات الجمهورية، وذلك عن طريق 27 فرعًا.