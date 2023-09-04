كيف يتم التعامل مع مرضى الضغط المرتفع والمنخفض.. الهلال الأحمر تجيب

قالت جمعية الهلال الأحمر المصري، إن ضغط الدم المنخفض هو ضخ الدم الانقباضي الأقل من 90 ملم زئبق أو الانبساطي أقل من 60 ملم زئبق بصورة مفاجئة عن معدلاته الطبيعية.

أعراض الضغط المنخفض

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أن الضغط المنخفض فى الغالب يكون بسبب فقدان الجسم كمية من السوائل عن طريق إفراز الغزير من العرق أو الإصابة بإسهال، ما يؤدى إلى نقص حاد في كمية الدم المشبع بالأكسجين، ويسبب ذلك تلفا حادًا في بعض أعضاء الجسم.

وأشارت إلى أن انخفاض ضغط الدم يؤدي إلى:



-نقص الأكسجين المتجه إلى المخ وحدوث إغماءة.

-نقص الأكسجين المتجه إلى الكلى وحدوث فشل كلوي حاد.

-نقص الأكسجين المتجه إلى القلب وحدوث هبوط قلبي حاد.

وتابعت أن كل هذه الأمور قد تسبب الوفاة إذا لم يتم التعامل الطبي السليم معها في بداياتها.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وأوضحت أن أعراض ضغط الدم المرتفع هى:

-الصداع والدوخة وثقل كبير في الجسد وخمول في الأعضاء.

-الشعور الدائم بالغثيان والإعياء.

-الآلام الشديدة في مؤخرة الرأس.

-حدوث تسارع في نبضات القلب.

-الشعور الدائم بالتوتر والتفكير الشديد.

-الإصابة بنزيف دائم في الأنف.

-تأثر الرؤية كثيرًا.

-الإحساس بالتعب الشديد والخمول والكسل بشكل دائم.

-حدوث تورم في الأطراف وخاصة السفلية منها.

نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع

-الإقلال من استخدام ملح الطعام.

-تجنب أي مصادر للملح مثل: رقائق البطاطس المحمرة والبسكويت المملح والمكسرات المملحة.

-الابتعاد عن استخدام الأغذية المحفوظة والوجبات السريعة لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.

-الإقلال من السكر في الأطعمة والمشروبات، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن.

-الإقلال من ويمكن تناول النوعيات الشاي والقهوة الخالية من الكافيين.

-الامتناع عن الأطعمة الغنية بالكوليسترول.

الهلال الاحمر

الهلال الاحمر

الهلال الاحمر