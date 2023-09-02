السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة لوزيرة التضامن الاجتماعي ونائب محافظ أسوان بوحدة الهلال الأحمر

جولة وزيرة التضامن
جولة وزيرة التضامن

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وحدة الهلال الأحمر بميدان المحطة بمدينة أسوان لمتابعة منظومة الخدمات الطبية المجانية المختلفة التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة، وأيضاً لضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية. 

لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع المؤسسات الأهلية

فيما عقدت وزير التضامن الاجتماعي اجتماع مع مؤسسة أم حبيبة، ولقاء آخر الوزيرة مع ممثلي عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومساندة العمل الحكومي لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للمواطن البسيط، وتوفير حياة كريمة له من خلال الارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة بما يجسد نموذجاً يحتذى به، ويعكس روح التلاحم والتعاون والتماسك الذي تعيشه مصرنا الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يضع دائماً تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه بمختلف المناطق والقرى والنجوع في مقدمة أولوياته واهتماماته. 

جولة وزيرة التضامن

جولة وزيرة التضامن
جولة وزيرة التضامن
جولة وزيرة التضامن
جولة وزيرة التضامن
وحدة الهلال الأحمر بميدان محطة أسوان وزيرة التضامن الإجتماعى تتفقد وحدة الهلال الأحمر بميدان محطة أسوان وزيرة التضامن الإجتماعى فى أسوان جولة لوزيرة التضامن الإجتماعى فى أسوان نائب محافظ أسوان و وزيرة التضامن يتفقد

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