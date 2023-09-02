السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بترديد "يحيا السيسى".. انطلاق مؤتمر "صعيد بلا ثأر" فى أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

افتتحت صباح اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "صعيد بلا ثأر" والذي يتم تنظيمه لأول مرة فى أسوان،  بأحد الفنادق الشهيرة بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشيخ على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والشريف الإدريسي، رئيس رابطة الأدارسة.

فعاليات المؤتمر

وشهد مؤتمر صعيد بلا ثأر حضور المئات من العمد والمشايخ ورجال الدين، والأهالي من محافظات الصعيد المختلفة، والتى من أبرزها أسوان قنا، والأقصر وسوهاج وبني سويف.

دعم رئيس الجمهورية 

وتضمنت فعاليات مؤتمر صعيد بلا ثأر فى أسوان ترديد العديد من الحضور كلمات تحيا مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك نظرًا لجهود القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة والتى تسهم فى حل مشكلات الثأر.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي في أسوان صباح اليوم السبت، بنغمات الطبل والمزمار البلدى، ترحيبًا لقدومه ومشاركته فى مؤتمر صعيد بلا ثأر.

وينعقد مؤتمر "صعيد بلا ثأر" بأحد الفنادق الشهيرة وسط النيل فى أسوان، ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر إطلاق إعلان يوم التسامح.

برنامج وزير الشباب والرياضة

ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة زيارة عدد من المنشآت الرياضية فى محافظة أسوان، والتى من أبرزها وضع حجر الأساس لمشروعات حق الانتفاع "السور الشرقي القبلي" لنادى أسوان الرياضى، افتتاح الملعب الخماسي ومسرح المناسبات بنادى الشمس، بالإضافة إلى تدشين مبادرة داعمون. 
 

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مؤتمر صعيد بلا ثأر زيارة وزير الشباب والرياضة فى أسوان وزيرة التضامن الإجتماعى فى أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مؤتمر صعيد بلا ثأر بحضور وزراء فى أسوان

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