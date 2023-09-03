الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" تطلق برامج توعوية لطلاب المرحلة الابتدائية

المدارس
المدارس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن بدء تنفيذ البرامج التوعوية لطلاب المدارس الابتدائية  من المصريين وغيرهم بالتعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ووزارة التربية والتعليم.

6 محافظات

وكشفت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني عن أن برامج التوعية شملت 6 محافظات هي:

 القاهرة 4100 طالب فى 41 مدرسة.

الجيزة 3 آلاف طالب في 30 مدرسة.

القليوبية 800 طالب في 8 مدارس.

الإسكندرية 3 آلاف طالب في 30 مدرسة.

دمياط 1300 طالب 13 مدرسة.

متطوعو الهلال الاحمر

وفى سياق متصل، زارت الدكتورة رانده شاهين رئيس الاداره المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم محافظة الإسكندرية لمتابعة سير اللقاءات التوعوية بالمدارس، حيث ثمنت في حديثها الجهود المبذولة لمتطوعي الهلال الاحمر والتى تعمل على خلق بيئة تعليمية محفزة للطلبة داخل الفصول عن طريق اللقاءات والمعسكرات المنفذة، كما ثمنت المشروعات الهادفة المنفذة نتيجة ثمار التعاون المستمر بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة والهلال الأحمر المصري ووزارة التربية والتعليم، وتخللت الزيارة متابعة اللقاءات التوعوية و التدريب التنشيطي لمعلمي محافظات الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح لبرنامج التعلم من خلال اللعب.

وتابعت الجمعية أن هذه المعسكرات تعمل على صقل مهارات الطلاب من خلال بعض الأنشطة الترفيهية والفنية بجانب أنشطة برنامج المهارات الحياتية.

وكانت الجمعية قد قامت بإطلاق حملة لتوعية طلبة المدارس فى 6 محافظات هى القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، دمياط، والجيزة 

فروع الهلال الأحمر 

وأوضحت الجمعية أن فروع الهلال الأحمر المصري تغطي محافظات الجمهورية، وذلك عن طريق 27 فرعًا في محافظات: مرسى مطروح،   والبحر الأحمر، كفرالشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، القاهرة، بورسعيد، الإسماعيلية،  الشرقية، شمال سيناء، الجيزة، الإسكندرية، السويس، أسوان، جنوب سيناء،دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، البحيرة، الأقصر، الفيوم، بني سويف، قنا، أسيوط.

الهلال الأحمر البرامج التوعوية المدارس رانده شاهين المعسكرات الطلاب

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