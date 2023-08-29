كيف يتم التعامل مع التشنجات أو نوبات الصرع؟.. الهلال الأحمر يجيب

قدمت جمعية الهلال الأحمر، عددا من النصائح فى حالة حدوث تشنجات أو نوبات صرع.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه لابد من اتباع الإسعافات الأولية الآتية:-

-التزام الهدوء وعدم التجمهر حول المصاب.

-إزالة ما قد يتسبب بالضرر له (مثل النظارات).

-ملازمة المصاب حتى انتهاء النوبة.

-دعم رأس الشخص لمنعه من ضرب الأرض.

-طلب الإسعاف في حال استمرار النوبة أكثر من ٥ دقائق.

-تجنب تثبيت المصاب عند الإصابة بالنوبة.

-ازالة أي أجسام ضارة في المكان القريب من المصاب.

-تجنب إعطاء المصاب الطعام أو الشراب حتى يفيق تماما.

الإسعافات الأولية في حالة إغماء أو فقدان الوعي

-في حالة عدم عودته لوعيه انقل المصاب لأقرب مركز صحي بسرعة.

-افحص النبض والتنفس.

-تأكد من أن مجرى الهواء مفتوح.

-تجنب وضع أي جسم في فم المصاب.

أنواع ارتفاع ضغط الدم

النوع الأول : ضغط الدم الأولي

أسبابه (الوراثةـ السمنة، الإرهاق النفسي، قلة الحركة، الإفراط في تناول الملح).

النوع الثاني : ضغط الدم الثانوي

أسبابه (CS، اعتلال الكلى، عيوب خلقية في القلب، تناول أدوية معينه مثل ىحبوب منع

الحمل وأدوية التنحيف ومسكنات، الأوجاع بدون وصفة طبية، اضطراب بعض الهرمونات

هذا النوع يمكن علاجه عن طريق علاج الأسباب التي أدت إلى ذلك.

توعية الطلاب

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، أنه تم في إطار التعاون المشترك بين الجمعية وهيئة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف مصر) ووزارة التربية والتعليم.إطلاق حملة لتوعية طلبة المدارس فى 6 محافظات هى القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، دمياط، والجيزة

وأكدت الجمعية، أن حملة التوعية ضمت 500 مدرسة بإجمالي 50 ألف طالب بالمراحل الابتدائية والاعدادية.

ولفتت الجمعية إلى أن هذه المعسكرات تعمل على صقل مهارات الطلاب من خلال بعض الأنشطة الترفيهية والفنية بجانب أنشطة برنامج المهارات الحياتية.