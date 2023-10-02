الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" يقدم دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للاجئين والمهاجرين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بتنفيذ تدريب علي الإسعاف الأولى النفسي بحضور 20 من القادة المجتمعيين من جنسيات ومناطق مختلفة فى ضوء الدور الذي يلعبه لنشر الوعى وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعى بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.

دعم المجتمع

أكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك يأتى في اطار تنفيذ مشروع الصحة للجميع، ودعم المجتمع بالتعاون مع الصليب الاحمر الالماني والصليب الاحمر السويسري الممول من الاتحاد الاوربي.

واحتوى التدريب على موضوعات مثل مهارات الاسعاف الاولى النفسي والاعتبارات القائمة عند تقديم الخدمة للمتضررين من الكوارث وردود الأفعال فى الأزمات والرعاية الذاتية ومبادىء عدم الايذاء.

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وأكدت “الهلال الأحمر” أن الشعب الليبي، لا سيما النازحين والفئات المستضعفة، فى حاجة إلى الإمدادات الطبية الطارئة والأدوية والخیام، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة والاحتياجات الأساسية والمأوى.

أشارت إلى أن هناك مئات الأسر التى ما زالت تعاني من الآثار الناتجة عن الإعصار، لذلك تم تخصيص الخط الساخن 9770 لاستقبال التبرعات وتخفيف معاناة المتضررين.

وأطلقت الهلال الأحمر، حملة "قلوبنا مع المغرب" لدعم الأسر المتضررة من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية عديدة للبنية التحتية بمنطقة الحوز، وذلك من خلال الاتصال على رقم 15322 أو أونلاين عن طريق الهلال الأحمر.

دعم مصري في النكبات والكوارث

وأكدت مد يد العون لدول العالم باعتباره عضو في الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمرعند وقوع النكبات والكوارث بهدف مساعدة الشعوب المنكوبة.

الهلال الأحمر اللاجئين المهاجرين الهلال الاتحاد الأوربي

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