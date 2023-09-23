الهلال الأحمر المصرى: ننسق مع الجانب الليبى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدات الإنسانية

قال مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري لطفي غيث، إن فريق الهلال الأحمر المصري وصّل المساعدات إلى ليبيا وعاد إلى مصر، وننسق مع الهلال الأحمر الليبي على توفير كل الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل مستمر.

وأضاف مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري في مداخلة لبرنامج "من مصر" المُذاع على قناة "CBC": "وفّرنا جميع الاحتياجات خصوصًا أكياس الجثث التي تعد الأكثر احتياجًا الآن"، مؤكدًا أن الهلال الأحمر يتواصل باستمرار مع الجانب الليبي؛ لمتابعة كل المستجدات على الأراضي الليبية.

الهلال الأحمر المصري: جهزنا كل المساعدات وعملنا على سرعة شحنها إلى ليبيا

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يعمل على تقييم معطيات الكارثة، وكنا نعلم بوجود أرقام كبيرة من الضحايا وكنا على أتم الاستعداد لكل ذلك.

وتابع: "حضّرنا المخزون وجهزنا كل شيء بالتنسيق مع الجهات السيادية في الدولة ووزارة التضامن والدفاع لشحن المساعدات وإرسالها بسرعة خصوصًا الخيام والمواد الغذائية وحقائب النظافة الشخصية حفاظًا على كرامة الأشقاء في ليبيا".