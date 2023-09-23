السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر المصرى: ننسق مع الجانب الليبى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

قال مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري لطفي غيث، إن فريق الهلال الأحمر المصري وصّل المساعدات إلى ليبيا وعاد إلى مصر، وننسق مع الهلال الأحمر الليبي على توفير كل الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل مستمر.

وأضاف مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري في مداخلة لبرنامج "من مصر" المُذاع على قناة "CBC": "وفّرنا جميع الاحتياجات خصوصًا أكياس الجثث التي تعد الأكثر احتياجًا الآن"، مؤكدًا أن الهلال الأحمر يتواصل باستمرار مع الجانب الليبي؛ لمتابعة كل المستجدات على الأراضي الليبية.

الهلال الأحمر المصري: جهزنا كل المساعدات وعملنا على سرعة شحنها إلى ليبيا

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يعمل على تقييم معطيات الكارثة، وكنا نعلم بوجود أرقام كبيرة من الضحايا وكنا على أتم الاستعداد لكل ذلك.

وتابع: "حضّرنا المخزون وجهزنا كل شيء بالتنسيق مع الجهات السيادية في الدولة ووزارة التضامن والدفاع لشحن المساعدات وإرسالها بسرعة خصوصًا الخيام والمواد الغذائية وحقائب النظافة الشخصية حفاظًا على كرامة الأشقاء في ليبيا".

الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر الليبي برنامج من مصر من مصر الهلال الأحمر ليبيا دعم ليبيا

مواد متعلقة

الهلال الأحمر المصرى.. لحظة بلحظة مع الأشقاء الليبيين منذ وقوع الكارثة

الهلال الأحمر المصرى يكشف تفاصيل حملة التبرع لدعم الأشقاء فى ليبيا والمغرب

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

"ياما دقت على الراس طبول".. أسامة كمال يكشف سبب غيابه عن الشاشة فترة طويلة

القصة الكاملة لفيديو رمى الطماطم فى الصحراء.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر