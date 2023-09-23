الهلال الأحمر المصرى.. لحظة بلحظة مع الأشقاء الليبيين منذ وقوع الكارثة

استطاع الهلال الأحمر المصري أن يتواصل مع نظيره الليبي عقب كارثة "دانيال" التي ضربت ليبيا ودمرت مدينة "درنة"، وغيرها من المدن، وتمكن فيها من تقديم جهود المساعدة للأشقاء في محنتهم الإنسانية التي أوجعت قلوب الملايين.

وسبق، أعلن رامي الناظر، مدير الهلال الأحمر المصري، عبر إحدى البرامج التليفزيونية الانتهاء من تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية الطبية والمساعدات الغذائية الطارئة بواقع 100 طن إلى الأشقاء في ليبيا.

وأوضح أنه تم إرسال العديد من فرق الإغاثة لمواجهة الكارثة الإنسانية الليبية، وتواصل الهلال الأحمر المصري مع نظيره في ليبيا للوقوف على تحديد الاحتياجات من المواد الإغاثية الطارئة منذ بدء الأزمة.

ولفت الناظر إلى أن الفرق المصرية مدربة ومدعمة بالأجهزة والملابس العازلة للكهرباء وكذلك المياه والأدوات الحادة، لمواجهة السيول والتعامل مع الظروف الإنسانية الصعبة.

كما أشار إلى أن تنسيق الجانب المصري مع الهلال الأحمر الليبي جاء بشأن تحديد مناطق انتشار فرق الإنقاذ، ولفت إلى أن فرق القوات المسلحة المصرية كانت قد تحركت في وقت سابق منذ الأزمة، في حين يجري تسيير فرق دعم الهلال الأحمر للمشاركة في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك يتم في ظل ما يجمع مصر وليبيا من علاقة أخوية تاريخية تربط الشعبين.

كذلك قال لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري في أحد البرامج التليفزيونية إن هناك مساعدات موجهة للأشقاء الليبيين، كما أنه تم رصد الاحتياجات الأساسية لهما في ظل الكوارث الطبيعية، مضيفًا أنه تم تجهيز معونة كاملة في حدود 87 طنا، تضم مساعدات غذائية وأغطية ومراتب وملابس وأحذية لإرسالها للأشقاء.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري يعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وكان الإعصار "دانيال" في الدولة الشقيقة ليبيا قد خلف 11300 قتيل، وهناك أكثر من 10000 آخرين في عداد مفقودين، حسبما ذكر الهلال الأحمر الليبي والأمم المتحدة.

ويأتي إرسال الهلال الأحمر إلى الدولة الشقيقة ليبيا وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك انطلاقًا مما تؤمن به مصر من مساعدتها الواجبة لجميع أشقائها من الدول في جميع الأزمات والمِحن.