الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: مؤمنون بدعم أمتنا العربية ونتوقع الكثير بزعامة مصر

مدير عام  الهلال
مدير عام  الهلال الأحمر الفلسطينى  حاتم سعيد أبوالقرايا

قال مدير عام  جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني  حاتم سعيد أبوالقرايا، إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين أعلى بكثير مما ذُكر (687 شهيدًا)؛ بسبب صعوبة الوصول للحالات، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لجرائم شديدة الصعوبة، ابتداء من رفح وحتى بين حانون.

الهلال الأحمر الفلسطيني: فكل غزة تعيش خطر القصف والاستشهاد 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن عائلات كاملة، أطفالا ونساء وشيوخا، ينزحون من مناطق القصف سيرًا على الأقدام، يحاولون التوجه لمناطق يعتقدون أنها أكثر أمانًا، لكن لا توجد أي مناطق آمنة، فكل غزة تعيش خطر القصف والاستشهاد والإصابة، وأكد أن شعب غزة تحت القصف على مدار الساعة.

وتعليقًا على تعليق الاتحاد الأوروبي مساعداته لفلسطين المقدرة بـ600 مليون يورو، قال مدير عام  جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "الشعب بحاجة لمساعدات أكثر بكثير، ونحن مؤمنون بأمتنا العربية، نتوقع منها الكثير، وبزعامة مصر الحبيبة".

وختم: "أملنا كبير في وطننا العربي ومواقفه الإيجابية الداعمة للشعب الفلسطيني". 

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