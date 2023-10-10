الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال قصف سوقًا شعبية مكتظة بالناس

قال مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حاتم سعيد أبوالقرايا، إن قطاع غزة يعيش كارثة صحية إنسانية بمعنى الكلمة، وهناك ضعف شديد في الخدمة الصحية ناتجة عن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة امتد 14 عامًا.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه مع ارتفاع وتيرة الأحداث والقصف الجنوني على مدى الساعة أدى ذلك لأعداد كبيرة من الشهداء وأعداد مهولة من المصابين والجرحى في أقل من 72 ساعة، في ظل انعدام وعدم وجود مستلزمات طبية.

مخزون الوقود الموجود في مستشفى الشفاء أوشك على الانتهاء

ولفت إلى أن المستشفيات تعمل من خلال المولدات الكهربائية التي تعمل بالسولار، ومخزون الوقود الموجود لا يكفي لساعات قليلة، حيث إن المخزون في مستشفى الشفاء أوشك على الانتهاء، ومستشفى بيت حانون توقف تمامًا، لأسباب القصف المستمر وتضرر المستشفى جزئيًا، فضلًا عن قصف جميع الطرق المؤدية للمستشفى، واصفًا الوضع بأنه مأساة إنسانية.

وأكد أن هناك إغلاقًا لقطاع غزة بشكل كامل، وتم قطع الكهرباء والإنترنت، وتم قطع المياه، وكلها قرارات تخالف القرارات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مردفًا: "نعيش مأساة لا نستطيع وصفها، وعدد الشهداء وصل لـ687 شهيدًا، من بينهم 140 طفلًا و105 امرأة، 3 آلاف و726 مصابًا".

وأردف: العديد من المجازر ارتُكبت في حق أبناء شعبنا، أبرزها قصف سوق شعبية في معسكر جباليا، وعدد الشهداء وصل لما يقرب 100 شهيد، لأنها سوق شعبية مكتظة بالناس، وإسرائيل ترتكب أفظع جرائم الحرب، وقطاع غزة بشكل كامل تحت القصف الإسرائيلي.