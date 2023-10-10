الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال قصف سوقًا شعبية مكتظة بالناس

الهلال الأحمر الفلسطينى
الهلال الأحمر الفلسطينى

قال مدير عام  جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حاتم سعيد أبوالقرايا، إن قطاع غزة يعيش كارثة صحية إنسانية بمعنى الكلمة، وهناك ضعف شديد في الخدمة الصحية ناتجة عن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة امتد 14 عامًا.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه مع ارتفاع وتيرة الأحداث والقصف الجنوني على مدى الساعة أدى ذلك لأعداد كبيرة من الشهداء وأعداد مهولة من المصابين والجرحى في أقل من 72 ساعة، في ظل انعدام وعدم وجود مستلزمات طبية.

مخزون الوقود الموجود في مستشفى الشفاء أوشك على الانتهاء

ولفت إلى أن المستشفيات تعمل من خلال المولدات الكهربائية التي تعمل بالسولار، ومخزون الوقود الموجود لا يكفي لساعات قليلة، حيث إن المخزون في مستشفى الشفاء أوشك على الانتهاء، ومستشفى بيت حانون توقف تمامًا، لأسباب القصف المستمر وتضرر المستشفى جزئيًا، فضلًا عن قصف جميع الطرق المؤدية للمستشفى، واصفًا الوضع بأنه مأساة إنسانية.

وأكد أن هناك إغلاقًا لقطاع غزة بشكل كامل، وتم قطع الكهرباء والإنترنت، وتم قطع المياه، وكلها قرارات تخالف القرارات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مردفًا: "نعيش مأساة لا نستطيع وصفها، وعدد الشهداء وصل لـ687 شهيدًا، من بينهم 140 طفلًا و105 امرأة، 3 آلاف و726 مصابًا".

وأردف: العديد من المجازر ارتُكبت في حق أبناء شعبنا، أبرزها قصف سوق شعبية في معسكر جباليا، وعدد الشهداء وصل لما يقرب 100 شهيد، لأنها سوق شعبية مكتظة بالناس، وإسرائيل ترتكب أفظع جرائم الحرب، وقطاع غزة بشكل كامل تحت القصف الإسرائيلي.

الهلال الأحمر الفلسطيني معسكر جباليا قصف سوق شعبي سوق شعبي مكتظ بالناس غزة

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى توجه الشكر لقيادة وشعب مصر: دعمكم يدفعنا للصمود

مستشار الرئيس الفلسطينى: نتعرض لحرب إبادة والأولوية الآن لوقف اعتداءات الاحتلال

انفجارات ضخمة تهز غزة.. ومحلل سياسى: نتنياهو لا يهتم بالأسرى الإسرائيليين

"جريمة مكتملة الأركان".. عقوبة تحرير توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

الأمين العام للأمم المتحدة: على إسرائيل حماية المدنيين والبنى التحتية فى غزة

رمضان عبدالمعز: العطاء والغنى فى الدنيا ليس دليل محبة الله (فيديو)

رمضان عبدالمعز: التوتر والطاقات السلبية سببه هجر القرآن

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

"الجارديان": نتنياهو المسئول الأول عن التصعيد فى الأراضى المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة