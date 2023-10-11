%70 إشغالات فنادق شرم الشيخ والأسواق الأوروبية تتدفق عليها

قال رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، إن متوسط الإشغالات الفندقية بشرم الشيخ يصل حاليا إلى نحو 70%، موضحا أنه لا يمكن التكهن حاليا بتداعيات وتأثير التوترات والاشتباكات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حركة السياحة الوافدة، فالقطاع السياحى قطاع حساس للغاية ويتأثر بالمجريات التى تحدث بالمنطقة.

وأشار رامى رزق الله، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك توافد من العديد من الجنسيات الأوربية على شرم الشيخ حاليا، فيأتى السوق الإيطالى فى مقدمة الأسواق الموجودة بشرم الشيخ، يليه السوق الإنجليزى، ويليه السوق الروسى، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى من بينها كازاخستان ولبنان وغيرها من الجنسيات التى تتوافد على شرم الشيخ.

وأضاف رزق الله أن السوق الإسرائيلى من الأسواق الجديدة على شرم الشيخ ولا يمثلون نسبة من الأسواق التى تأتى إلى شرم من بين الأسواق الأخرى، فوجودهم الأكثر فى دهب وطابا، موضحا أن خبراء السياحة كانوا يتوقعوا بأن تتخطى الأعداد السياحية بنهاية هذا العام الأرقام التى حققتها السياحة المصرية خلال عام 2010، والذى حققنا فيه نحو 14.7 مليون سائح، كما توقعوا أن تتخطى الإيرادات السياحية الأرقام التى تحققت فى عام 2010، نظرا إلى إعلان كبرى شركات الطيران العالمية عن زيادة أعداد الطائرات الوافدة إلى كافة المقاصد السياحية وبالتحديد إلى شرم الشيخ.

وأوضح رزق الله أن القرار الفلسطينى الإسرائيلى الذى سيتم اتخاذة خلال الفترة المقبلة سيحدد الكثير من معالم الوضع السياحى وليس فى مصر فقط بل فى حركة السياحة العالمية.

يشار إلى أن السياحة المصرية استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليون سائح بحلول نهاية العام، بما يمثل زيادة كبيرة عن الأرقام التي حققتها مصر في عام 2022.