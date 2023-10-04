محافظ جنوب سيناء يفتتح مبنى البيت الأبيض التاريخى فى شرم الشيخ

ضمن الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مبنى البيت الأبيض التاريخي الذي يعتبر امتداد لفندق بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أعمال التطوير به، في إطارالاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر .

يشار إلى أن الفندق الذي تم تطويره عقدت به اجتماعات اتفاقية السلام بين كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن.

وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد الغرف الفندقية والمطاعم، وصالات الجيم، وشهد المحافظ خلال الافتتاح فيلما تسجيليا لمراحل تطوير الفندق، وما تم به من أحداث تاريخية.

عمليات التطوير

وشملت عمليات التطوير إنشاء عدد ٤٣ غرفة فندقية مقسمةإلى مبنيين أمامي وخلفي - كل مبنى من المبنيين مستقل بذاته من حيث الخدمات التحضيرية والتجهيزية - ويتوسطهم حمام سباحه، بالإضافة إلى الخدمات المكملة للعملية السياحية مثل نادي أطفال وصالة جيم ونادي صحي ومركز غوص.



وأشاد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بأعمال التطوير التي تمت بالفندق، كما أشاد بشركة الإدارة والتجهيزات الحديثة، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح ذلك المبنى التاريخي الذي شهد اجتماعات اتفاقية السلام وخاصة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر " اليوبيل الذهبي"، مشيرا إلى أن الفندق إضافة سياحية، وتزيد تنوع المنتج السياحي، وعنصر جذب هام للسياح.

وحضر الافتتاح اللواء أحمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الادارية بجنوب سيناء، واللواء سمير طه رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، وخالد أحمد حامد، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق سيناء للفنادق، وعددا من القيادات التنفيذية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.

وفي سياق متصل قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن معركة تحرير سيناء كانت تحديا كبيرا للجيش المصري ليثبت للعالم أنه قوى بإرادته وفكرة وإيمانه بوطنه وحقه في كل حبة رمل فيه.

وأضاف فودة: “القوات المسلحة المصرية في تحطيم خط بارليف ورفع العلم المصري على أرض الفيروز بأقل إمكانات يمكن أن يسلح بها أي جيش، لكن إرادة القوات المسلحة ووقوف الشعب المصري بجانب جيشه ومساندته أعطوا درسًا للعالم أن الإرادة المصرية لا تستطيع أي قوة مهما كانت هزيمتها”.