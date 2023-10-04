الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد

محافظ جنوب سيناء يفتتح مبنى البيت الأبيض التاريخى فى شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يفتتح مبنى البيت الأبيض

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مبنى البيت الأبيض التاريخي الذي يعتبر امتداد لفندق بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أعمال التطوير به، في إطارالاحتفال بالذكرى 50  لانتصارات أكتوبر .

يشار إلى أن الفندق الذي تم تطويره عقدت به اجتماعات اتفاقية السلام بين كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات،  ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن.

وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد الغرف الفندقية والمطاعم، وصالات الجيم، وشهد المحافظ خلال الافتتاح فيلما تسجيليا لمراحل تطوير الفندق، وما تم به من أحداث تاريخية.

 

عمليات التطوير 

وشملت عمليات التطوير إنشاء عدد ٤٣ غرفة فندقية  مقسمةإلى مبنيين أمامي وخلفي - كل مبنى من المبنيين مستقل بذاته من حيث الخدمات التحضيرية والتجهيزية - ويتوسطهم حمام سباحه، بالإضافة إلى الخدمات المكملة للعملية السياحية مثل نادي أطفال وصالة جيم ونادي صحي ومركز غوص.

  
وأشاد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بأعمال التطوير التي تمت بالفندق، كما أشاد بشركة الإدارة والتجهيزات الحديثة، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح ذلك المبنى التاريخي الذي شهد اجتماعات اتفاقية السلام وخاصة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر " اليوبيل الذهبي"، مشيرا إلى أن الفندق إضافة سياحية، وتزيد تنوع المنتج السياحي، وعنصر جذب هام للسياح.

وحضر الافتتاح اللواء أحمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الادارية بجنوب سيناء، واللواء سمير طه رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، وخالد أحمد حامد، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق سيناء للفنادق، وعددا من القيادات التنفيذية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.

وفي سياق متصل قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن معركة تحرير سيناء كانت تحديا كبيرا للجيش المصري ليثبت للعالم أنه قوى بإرادته وفكرة وإيمانه بوطنه وحقه في كل حبة رمل فيه.

وأضاف فودة: “القوات المسلحة المصرية في تحطيم خط بارليف ورفع العلم المصري على أرض الفيروز بأقل إمكانات يمكن أن يسلح بها أي جيش، لكن إرادة القوات المسلحة ووقوف الشعب المصري بجانب جيشه ومساندته أعطوا درسًا للعالم أن الإرادة المصرية لا تستطيع أي قوة مهما كانت هزيمتها”.

جنوب سيناء سيناء شرم الشيخ البيت الأبيض افتتاح

مواد متعلقة

خالد فودة: معركة تحرير سيناء كانت تحديًا كبيرًا للجيش المصرى (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 ومواعيد الصرف بمنافذ التموين

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

عاجل.. كأس مصر والشامبيونزليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى محلات الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال