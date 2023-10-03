محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين فى مديرية المالية (صور)

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المتميزين بالمديرية المالية وديوان عام المحافظة، بمناسبة الانتهاء من الحساب الختامي للعام المالي.

وأشاد الجهاز المركزي للمحاسبات بالقائمين على إعداده، وعلى رأسهم اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة والمحاسب هيثم سالم عوف رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية.

اهتمام المحافظ بتشجيع المتميزين

يأتي التكريم ضمن اهتمام المحافظ بتشجيع المتميزين على بذل المزيد من الجهد في سبيل إنجاز أعمالهم وحثهم على تنفيذ الأعمال المكلفين بها.

وأثنى المحافظ على العلاقة الوطيدة بين وزارة المالية بقيادة د.محمد معيط وزير المالية وديوان عام محافظة جنوب سيناء ودور وحدة التدريب الداخلي في رفع كفاءة العاملين بنطاق المحافظة من خلال الدورات والورش المنعقدة بالمديرية المالية بجنوب سيناء بمناسبة عقد البرنامج التدريبي "قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018" لكافة الجهات الإدارية بنطاق المحافظة.

وجاءت تلك الزيارة تزامنا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي أعادت إلى جموع الشعب المصري العزة والكرامة وانتزعت سيناء الحبيبة من بين أيادي محتل غاشم تلك البقعة الغالية التي شهدت التضحية والفداء من أبطالنا البواسل رجال قواتنا المسلحة وارتوت بدمائهم؛ لتكون خطة التنمية التي تشهدها أرض الفيروز هدية لأرواحهم الطاهرة.

ونظمت محافظة جنوب سيناء، الثلاثاء، ندوة توعوية لجهود الجيش المصري لاسترداد سيناء بمقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، احتفالًا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر 73، وذلك تحت عنوان "أبطال النصر.. وتحدي العصر".

وألقى محافظ جنوب سيناء المحاضرة خلال الندوة، بحضور د.أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ولفيف من قيادات جامعة الملك سلمان والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع من طلاب وطالبات الجامعة.

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين