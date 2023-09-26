الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء بوفد الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد أكاديمية  ناصر العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية "كلية الحرب العليا"، وعدد 15 عضو هيئة تدريس، و154 دارسًا مصريًا، ووافد من دارسي الدورة ( 47) حرب عليا، وعائلاتهم بإجمالي 350، برئاسة اللواء أركان حرب أحمد أنور شبانة، مدير كلية الحرب العليا، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلم ضمن زيارة الوفد للمحافظة، للتعرف على مدى التطور الذي تحقق في المحافظة في كافة المجالات في إطار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، وأكاديمية ناصر العسكرية  للدراسات العليا.

كلمة مدير كلية الحرب العليا 

قدم اللواء  أحمد أنور شبانة، مدير كلية الحرب العليا، الشكر لمحافظ جنوب سيناء واستمرار دعمه لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لأداء رسالتها التعليمية السامية في تأهيل كوادر القوات المسلحة، وكبار العاملين بالدولة والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تعاونه واهتمامه لتسهيل إقامة الوفد وقيامه بزيارته داخل محافظة جنوب سيناء.

وقام  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بإلقاء محاضرة تحت عنوان "عشرة أعوام من التنمية غير المسبوقة بجنوب سيناء"، استعرض فيها المحافظ أوجه التنوع السياحي بالمحافظة، ومحاور التنمية على أرض جنوب سيناء، وأهم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعطى المحافظ نبذة عن أهم ما يميز كل مدينة من مدن المحافظة، ومدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات، بالإضافة لاستعراض ما تم خلال استضافة شرم الشيخ مؤتمر تغير المناخ نوفمبر من العام الماضي.

يشار إلى أن الوفد يقوم بزيارة للمحافظة في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، وفي نهاية اللقاء كرم محافظ جنوب سيناء أعضاء هيئة التدريس بالكلية، و الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وأسر الدارسين وأهداهم الشال السيناوي هدية من المحافظة، وتم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.

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