الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع موقف مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عرض موقف المشروعات
عرض موقف المشروعات

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الموقف النهائي للمشروعات الخاصة المبادرة الوطنية الخضراء الذكية التي تم ترشيحها بعد تقييمها من قبل اللجنة المختصة. 

أعضاء اللجنة 

وتتشكل اللجنة من (مندوب من وزارة التخطيط- مندوب عن محافظة جنوب سيناء- مندوب عن مكتب الوحدة الإنمائي  OUDA مندوب عن المجلس القومي للمرأة- مندوب عن وزارة البيئة- مندوب عن وزارة الاتصالات). 

وفي خلال العرض تم عرض المشروعات التي تم تقييمها، وهى ٥٣ مشروعًا، وتم ترشيح ١٢ من المحافظة من جميع فئات المبادرة.

حضر العرض الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، اللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء سيناء المبادرة الوطنية الخضراء الذكية المشروعات

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