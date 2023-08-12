السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات بوصول إيرادات السياحة لـ18 مليار دولار بنهاية 2023

السياحة في مصر
السياحة في مصر

استقبلت مصر نحو أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليونا بحلول نهاية العام، بما يمثل زيادة كبيرة عن الأرقام التي حققتها مصر في عام 2022، الأمر الذى يؤكد الطفرة التي سيحققها  القطاع السياحى من الإيرادات السياحية لهذا العام وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وأعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن أنه لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة هذا النمو في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق، معرباً عن سعادته بهذا الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص، وما تم بذله لتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

حجوزات مؤكدة وطلب سياحى مرتفع على مصر خلال الموسم الشتوى 

من جهته، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الحجوزات المؤكدة حاليا للحركة السياحية تؤكد أن هناك ارتفاعا بنسبة 15 إلى 20% فى النصف الثانى من العام الجارى مقارنة بالنصف الأول، لافتا إلى أن القطاع السياحي قد حقق إيرادات وصلت إلى نحو 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، ما يكشف أن القطاع السياحى سيحقق  بنهاية العام الجارى ما يقرب من 18 مليار دولار نظرًا لزيادة الحجوزات المؤكدة مع الموسم الشتوى للسياحة والذى تنفرد به مصر عن أى مقصد سياحى آخر.

وأشار عثمان إلى أنه خلال الموسم الشتوى المقبل سنشهد تدفقات سياحية من أسواق لم تصل إلينا خلال النصف الأول من العام كأسواق اليابان والهند والصين.

سائح القطاع السياحي الإيرادات السياحية العملة الصعبة الحركة السياحية

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