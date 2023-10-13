سعر سبيكة الذهب عيار 24 في ختام تعاملات الجمعة 13 أكتوبر 2023

يكثف المصريون البحث عن سعر الذهب كل ساعة فهو يتغير لحظيًا بسبب الظروف المشتعلة في المنطقة وهو ما تسبب في اضطراب البورصات العالمية، فلجأ عدد كبير من المدخرين لشراء الذهب والادخار فيه كونه وعاء ادخاري آمن ووسيلة لحفظ قيمة العملة.

الذهب في ختام تعاملات الجمعة 13 أكتوبر

ويواصل الذهب توهجه وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في ختام تعاملات اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023 قفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 20 جنيها بسوق الصاغة المحلية، في نهاية الأسبوع الحالي، مع صعود الأوقية عالميًا، وتسجيلها أرباحًا تتخطى 55 دولارا للأوقية.

فوفقًا لشعبة الذهب فبلغ سعر الجرام عيار 21 في مصر بلغ نحو 2340 جنيها، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2320 جنيهًا، غير شامل المصنعية التى تحدد وفقا لكل عيار، وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب في مصر

وتحرص الدستور على تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون طوال اليوم فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 الجمعة 13 أكتوبر 2023

وواصل سعر الذهب عيار 24 قفزاته الملحوظة، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2673 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة 13 أكتوبر 2023

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد على مدار اليوم بشكل ملحوظ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2340 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 الجمعة 13 أكتوبر 2023

وارتفع مساء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًا ليبلغ 2007 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالي 160 جنيهًا ليبلغ نحو 18720 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 الجمعة 13 أكتوبر 2023

وتأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 بنظيرتها عالميًا لتتحرك نحو الصعود وتسجل نحو 82863 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.673 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعا كبيرا في التعاملات الأسبوعية لتربح الأوقية نحو 58 دولارًا من قيمتها، لتسجل نحو 1928 دولارًا.