الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر سبيكة الذهب عيار 24 في ختام تعاملات الجمعة 13 أكتوبر 2023

الذهب
الذهب

يكثف المصريون البحث عن سعر الذهب كل ساعة فهو يتغير لحظيًا بسبب الظروف المشتعلة في المنطقة وهو ما تسبب في اضطراب البورصات العالمية، فلجأ عدد كبير من المدخرين لشراء الذهب والادخار فيه كونه وعاء ادخاري آمن ووسيلة لحفظ قيمة العملة.

الذهب في ختام تعاملات الجمعة 13 أكتوبر 

ويواصل الذهب توهجه وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في ختام تعاملات اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023 قفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 20 جنيها بسوق الصاغة المحلية، في نهاية الأسبوع الحالي، مع صعود الأوقية عالميًا، وتسجيلها أرباحًا تتخطى 55 دولارا للأوقية.

تستمر لـ9 سنوات.. "سنتامين" تُطلق خطتها لزيادة إنتاجية الذهب بمنجم السكري

سعر الذهب لحظة بلحظة.. مفاجأة في بيع وشراء عيار 21 في مصر

عاجل.. 10 جنيهات تراجعا.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 13-10-2023

فوفقًا لشعبة الذهب فبلغ سعر الجرام عيار 21 في مصر بلغ نحو 2340 جنيها، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2320 جنيهًا، غير شامل المصنعية التى تحدد وفقا لكل عيار، وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب في مصر

وتحرص الدستور على تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون طوال اليوم فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 الجمعة 13 أكتوبر 2023

وواصل سعر الذهب عيار 24 قفزاته الملحوظة، وهو أعلى سعر للجرام  في مصر، ليبلغ 2673 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة 13 أكتوبر 2023

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد على مدار اليوم بشكل ملحوظ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2340 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 الجمعة 13 أكتوبر 2023

وارتفع مساء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًا ليبلغ 2007 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالي 160 جنيهًا ليبلغ نحو 18720 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 الجمعة 13 أكتوبر 2023

وتأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 بنظيرتها عالميًا لتتحرك نحو الصعود وتسجل نحو 82863 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.673 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعا كبيرا في التعاملات الأسبوعية لتربح الأوقية نحو 58 دولارًا من قيمتها،  لتسجل نحو 1928 دولارًا.

اقرأ أيضاً

سعر الذهب لحظة بلحظة.. مفاجأة في بيع وشراء عيار 21 في مصر

الذهب ختام تعاملات الجمعة 13 أكتوبر سعر الذهب سعر جرام الذهب مصر سعر جرام الذهب عيار 24 الجمعة 13 أكتوبر 2023 سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة

مواد متعلقة

عاجل.. ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس  12-10-2023 بدون مصنعية

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

أسرار الغرف المغلقة.. معضلات الرد الإسرائيلى على «طوفان الأقصى»

انخفاض مبشر.. سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

"غزوة البق".. البداية من فرنسا والرعب يصيب الجيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا