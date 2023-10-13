سعر الذهب لحظة بلحظة.. مفاجأة في بيع وشراء عيار 21 في مصر
مع بداية تعاملات المواطنين يحرص الشباب على معرفة سعر الذهب لحظة بلحظة عبر جوجل، حيث استقرت الأسعار في الصاغة، وبالتحديث الأخير سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 حالة من الهدوء عقب تراجعه أمس بمبلغ 40 جنيهًا في أسعار جرام الذهب.
سعر الذهب لحظة بلحظة
وتستعرض "الدستور" بهذه السطور سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، والجنيه الذهب.
سعر الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف تعاملات الصاغة والمحلات، وسجل أسعار الذهب في التحديث الأخير وجود حالة من الهدوء طبقا لما ذكره أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية بتصريحات صحفية.
سعر الذهب اليوم في مصر
ولم يرصد سعر الذهب في اليوم الجمعة إلى الآن وجود أي تحرك جديد بداخل الصاغة، وستستعرض سعر الذهب اليوم بكافة الأعيرة، وسنقدم خدمة متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة عبر هذا الرابط، وفي السطور التالية، نقدم سعر الذهب اليوم الجمعة، والذي قد شهد استقرارًا على آخر تراجع له خلال أمس الخميس.
سعر الذهب عيار 18
استقر سعر الذهب اليوم الجمعة صباحًا في بداية التداولات، حيث حافظ سعر الذهب عيار 18 على آخر تراجع سجله أمس بقيمة 34 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 21
استقر سعر الذهب اليوم الجمعة صباحًا في بداية التداولات، حيث حافظ سعر الذهب عيار 21 على آخر تراجع له أمس بقيمة 40 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر عيار 24
سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر التعاملات الصباحية
- سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل عيار 18 الآن 2006 جنيهات
- سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل عيار 21 الآن 2340 جنيهًا
- سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل عيار 24 الآن 2674 جنيهًا
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سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023 وجود حالة من الاستقرار بتعاملات الصاغة الصباحية، لكي يسجل 18720 جنيها.
سعر الذهب اليوم بالدولار
سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر بالدولار هدوءًا في تعاملات بورصة الذهب العالمية، وسجلت سعر الذهب عالميًا عقب تراجعه بالأمس بالتحديث الأخير 1872 دولارًا.