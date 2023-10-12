الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات بارتفاع السعر.. أسعار الذهب 2024 عالميًا ومحليًا

الذهب
الذهب

أسعار الذهب للعام القادم 2024 عالميا ومحليا من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

توقعات بارتفاع السعر.. أسعار الذهب 2024 عالميًا

أشارت عدة أخبار عن أرتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة القادمة إلى مستهدف سعري يبلغ 2500 دولار بحلول نهاية العام المقبل 2024، أي يرتفع لأعلى بنسبة 26% تقريبا من المستويات الحالية وذلك على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، ومخاوف الركود التي تلوح في الأفق، التي ترفع مكانة الذهب كملاذ آمن، وفق موقع “إنفيستينج” الاقتصادي.

وكانت أسعار الذهب، سجلت أعلى مستوى قياسي لها في أغسطس 2020 عند 2072.5 دولار للأوقية، ويشير عدد من المحللين إلى مستهدف سعري يبلغ 2500 دولار بحلول نهاية العام المقبل، أي يرتفع لأعلى بنسبة 26% تقريبًا من المستويات الحالية.

وأوضح تقرير اقتصادى إلى أن الذهب يجب أن يُتداول على ارتفاع عالمي، عندما تتوقف أسعار الفائدة عن الارتفاع ويتراجع الدولار، وهو ممن المقرر له أن يحدث خلال بداية العام المقبل 2024.

وتتجه العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لعدم الاعتماد على الدولار، واستخدام الذهب كبديل، للتحول في حالة فرض أي عقوبات غربية أخرى، كما ورد أن دول “بريكس” أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تتطلع أيضًا إلى الابتعاد عن الدولار الأمريكي إلى عملة جديدة مدعومة بالذهب.

عاجل.. "عيار 21" يواصل تراجعه.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 6-10-2023

وعلى صعيد متصل يتوقع عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمتابعين لحركة سوق المالي إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر 2024 مع وجود توقعات بارتفاع  السعر عالميًا.

وأشارت أنباء إلى أنه قد يصل سعر جرام الذهب 3000 جنيه لعيار 21، وحتى الآن السعر مرهون باجتماع الفيدرالي والمركزي المصري وتحديدها سعر الفائدة.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بدون مصنعية: قيمة 2731 جنيها للبيع و2697 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بدون مصنعية مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023: قيمة 2390 جنيهًا للبيع و2360 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر في التعاملات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023: قيمة 2028 جنيهًا للبيع و2023 جنيهًا للشراء.

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